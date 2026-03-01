Provinciali, Benevento: La Lega supera il 10%. Zinzi: "Risultato storico" "Si tratta di un traguardo frutto del lavoro quotidiano e di grande radicamento territoriale"

La Lega Salvini Premier supera il 10% alle elezioni provinciali di Benevento ed elegge, per la prima volta, un proprio rappresentante nel Consiglio Provinciale sannita. È il sindaco di Frasso Telesino, Pasquale Viscusi (in foto). Un risultato storico per il Sannio, frutto di un lavoro quotidiano e di grande radicamento territoriale”, dichiara il coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, sottolineando il contributo determinante di 111 amministratori comunali che hanno sostenuto la lista della Lega “Sannio Insieme”. Zinzi ringrazia tutti i candidati “per l’impegno profuso in campagna elettorale” e rivolge un riconoscimento al sindaco Mauro De Ieso, per il contributo offerto al partito e alla lista. “Abbiamo classe dirigente seria, compatta e competente. Peraltro l’unica forza a non aver registrato candidati a zero voti”, evidenzia. Un sentito ringraziamento poi al commissario provinciale Domenico Parisi che “ha svolto un lavoro immane, impegnandosi giorno e notte per organizzare la lista, coordinare la campagna elettorale e raggiungere questo risultato straordinario. Il suo impegno è un valore aggiunto per noi. Ora proseguiremo rafforzando ancora di più la Lega sul territorio". Infine, un grazie speciale a Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali del partito, “che due anni fa ha avuto il coraggio di 'sposare' il progetto Lega in provincia di Benevento quando tutto sembrava impossibile. In appena 24 mesi, la Lega ha messo insieme nel Sannio 4 sindaci, 10 candidati e 111 amministratori a sostegno della lista, costruendo una classe dirigente capace di esprimere un risultato storico per il territorio”. “La Lega – conclude Zinzi – continuerà a lavorare con serietà e concretezza per rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e degli amministratori locali, rafforzando con Domenico Parisi la propria presenza istituzionale e politica in provincia di Benevento”.