Under 17, Benevento sconfitto in casa del Campobasso Successo per i molisani. Per i giallorossi il quarto posto dista due punti

Campobasso-Benevento 4-3

Campobasso: Chiarello; Giuditta, Basile, Liscio, Acconcia, Masone, Cristinzio, Doria, Cocuzzo, Romano, Brunetti. A disp.: Palmieri, Di Carlo, Servillo. All.: Ricci

Benevento: Sessa; Maione, Pane, Martello, Colella (1'st Carandente), Picardi, Lo Russo (14'st Perfetto), Viscovo (7'st Cammarota), Amico, Pirozzi (35'st Spinesi), Migliaccio (1'st De Benedetto). A disp.: Tagliente, Liguori, Vitelli, Pacifico. All.: Niro (Schiavi squalificato)

Arbitro: Vinciguerra di Campobasso. Assistenti: Stabile e Cristofaro di Campobasso.

Marcatori: 5'pt Pirozzi (B), 15'pt, 3'st Cocuzzo (C), 18'pt Brunetti (C), 20'st su rig. Amico (B), 37'st Basile (C), 48'st De Benedetto (B)

Seconda sconfitta consecutiva per l'under 17 guidata da Schiavi. Il Benevento ha perso in casa del Campobasso col punteggio di 4-3. A passare in vantaggio sono stati i giallorossi dopo cinque minuti, grazie a un gol messo a segno da Pirozzi. I padroni di casa hanno pareggiato i conti al 15' con Cocuzzi, per poi raddoppiare tre minuti dopo con una marcatura realizzata da Brunetti. Nella ripresa, Cocuzzo dopo tre minuti ha siglato il tris, ma il Benevento non è perso d'animo e al 20' ha accorciato le distante grazie a un calcio di rigore di Amico. La rete dell'attaccante sannita non è bastata per dare il via alla rimonta, considerato che Basile ha siglato il poker al 37', prima del gol di De Benedetto che ha portato il punteggio sul definitivo 4-3. Il quarto posto per il Benevento dista due punti. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno l'Ascoli tra le mura amiche.