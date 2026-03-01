Under 15, cinquina del Benevento al Campobasso Successo dei giallorossi in terra molisana

Campobasso-Benevento 1-5

Campobasso: Ziccardi; Di Nita (23'st Domeneghetti), Ferrazzo (13'st Mosca), Trivisonno (33'st De Risio), Mancini, Ponsiglione (33'st Catena), Manente G. (33'st De Tullio), Di Iorio (13'st Baranello), Di Lucera (1'st Valente), Maceria (33'st Gioffrè), Manente L.. A disp.: Palladino. All.: Quaranta

Benevento: Nuzzo, Sansaro, Gargiulo, Kaba Diakite (16'st Maglia), Licciardi (20'st De Vito), Circelli, Grosso La Valle (28'st De Rosa), Ronga, Picarella (20'st Schetter), Di Laora (20'st Renzi), Mirra (28'st Vigliotti). A disp.: Pagano, Sarracino, Mastrovito. All.: Festa

Arbitro: Piano di Campobasso. Assistenti: Di Lembo e Belvedere di Campobasso

Marcatori: 16'pt, 6'st e 9'st Picarella (B), 13'st Manente G. (C), 22'st Renzi (B), 35'st Schetter (B)

Importante successo conquistato dall'under 15 del Benevento in casa del Campobasso. I giallorossi si sono imposti col punteggio di 5-1. Importante la prestazione di Picarella che ha messo a segno una tripletta. Le altre marcature sannite sono state messe a segno da Renzi e Schetter. La squadra di Festa si consolida al comando della classifica e nella prossima giornata affronterà l'Ascoli tra le mura amiche.