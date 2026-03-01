Benevento, Mignani concentrato: "Non è finito nulla, testa al Catania" Le parole dell'attaccante giallorosso, match winner di Potenza

Il suo gol è stato pesantissimo perché ha permesso al Benevento di violare il campo di un Potenza che non aveva mai perso tra le mura amiche. L'attaccante giallorosso Mignani si è espresso così dopo il triplice fischio: "Un giocatore vorrebbe sempre giocare ogni partita, ma sappiamo bene che l'obiettivo principale è solo uno. Voglio stare sempre a disposizione del mister e rispondere presente quando mi chiama in causa, penso di averlo fatto. Le occasioni non mi sono mancate, potevo fare meglio ma l'importante era vincere. Sono super felice. Siamo tanti calciatori forti, quindi sta al mister. L'importante, come detto, è l'obiettivo comune della squadra. Abbiamo una grandissima identità, questa è la nostra forza: dobbiamo continuare così. Non ci dobbiamo fermare. Da domani mattina penseremo al Catania. Sappiamo bene che non è finito nulla, dobbiamo solamente pensare a giovedì. Dobbiamo ringraziare i tifosi perché ci hanno dato una mano clamorosa, li ringrazio per tutto l'affetto che ci stanno dando".