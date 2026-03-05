Elezioni Provinciali, Caporaso e Falzarano (FI): "Risultato di squadra" “Forza Italia primo partito tra gli amministratori. Opposizione netta e competente"

“La mia elezione a consigliere provinciale non è un risultato personale, ma il frutto di un lavoro di squadra. È il risultato di Forza Italia e di un percorso collettivo che ha avuto nell’Onorevole Rubano una guida costante e determinata”. Così Antonello Caporaso nel giorno della proclamazione alla Provincia di Benevento. “È un risultato che appartiene a una comunità politica fatta di amministratori che ogni giorno governano i territori. Se 150 amministratori hanno scelto Forza Italia, significa che c’è fiducia nel nostro modo di fare politica”.

Caporaso evidenzia i numeri: 83 voti alla sua candidatura (primo per voti non ponderati), 44 a Vincenzo Falzarano e 22 a Giuseppe Bartone. “Un dato politico chiaro: siamo il partito più votato dagli amministratori del Sannio. Un risultato da custodire con responsabilità, non da esibire. Un ringraziamento va ai colleghi amministratori e all’Onorevole Rubano “per il lavoro serio e silenzioso che ha tenuto unito il partito”.

Guardando avanti, Caporaso annuncia “un’opposizione netta ma competente, senza polemiche sterili. Studieremo gli atti, proporremo soluzioni e rimetteremo al centro i Comuni. La Provincia deve tornare a essere la casa dei territori, non un luogo chiuso o autoreferenziale”.

“Con l'amico Vincenzo Falzarano non promettiamo miracoli, ma presenza, impegno e serietà. Da domani si lavora per dimostrare che Forza Italia è punto di riferimento non solo nei numeri, ma nella qualità dell’azione anche in Consiglio Provinciale”.

Della stessa opinione è il sindaco di Airola e neo eletto consigliere provinciale Vincenzo Falzarano “ la nostra elezione è il risultato del lavoro condiviso di una squadra seria e determinata".