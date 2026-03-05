Elezioni Provinciali, Sannio Insieme: "Un risultato storico" "Premiati coraggio e radicamento territoriale"

Il Movimento civico provinciale Sannio Insieme celebra con orgoglio uno straordinario risultato politico che segna una tappa fondamentale per il futuro del territorio sannita: oltre 10.000 voti ponderati al debutto e l’elezione del consigliere provinciale Pasquale Viscusi rappresentano un traguardo storico, frutto di visione, determinazione e lavoro di squadra.

A nome del movimento, il Segretario provinciale Alfredo Lavorgna e il Presidente del Movimento Domenico Schettino esprimono “profonda soddisfazione per un risultato che va ben oltre i numeri e testimonia la fiducia concreta delle comunità del Sannio verso un progetto politico credibile, coerente e radicato”.

“Questo successo – dichiarano Lavorgna e Schettino – porta la firma di una guida autorevole e lungimirante come quella di Domenico Parisi, fondatore insieme a noi del Movimento Civico Sannio Insieme e commissario provinciale della Lega a Benevento. La sua determinazione, il suo coraggio e la sua capacità di visione hanno consentito di trasformare in poco tempo un percorso ambizioso in una realtà politica strutturata e presente in ogni Comune della provincia”.

Il movimento sottolinea come l’elezione di Pasquale Viscusi (nella foto) rappresenti “non solo una vittoria politica, ma un segnale forte di cambiamento e rinnovamento nella rappresentanza provinciale”. Viscusi sarà la voce delle comunità locali, interprete delle esigenze reali di amministratori e cittadini.

“Quando questo percorso è nato insieme agli amici della Lega Sannio e di Noi Moderati – proseguono – in molti ci guardavano con scetticismo. Oggi i fatti dimostrano che la scelta del coraggio è stata quella giusta. Questo consenso certifica che nel Sannio esiste una domanda forte di politica concreta, fatta di ascolto e presenza”.

Lavorgna e Schettino evidenziano infine il radicamento territoriale del movimento “Essere presenti in ogni singolo Comune non è uno slogan, ma un metodo. Abbiamo rimesso al centro le istanze dei territori, costruendo un rapporto diretto con amministratori e comunità. È questa la vera forza del nostro progetto”.

Il Movimento Civico provinciale Sannio Insieme guarda ora al futuro con rinnovato entusiasmo: “Questo risultato storico è solo l’inizio. Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione, sostenendo l’azione politica di Domenico Parisi e del consigliere Viscusi, forti di una fiducia che ci carica di responsabilità verso l’intera Provincia di Benevento. Ovviamente un doveroso ringraziamento è da estendere a quanti hanno contribuito alla ideazione e formazione della lista nonché al grande risultato colto”.

Sannio Insieme si conferma così una realtà solida, credibile e sopratutto in crescita, pronta a consolidare il proprio ruolo nel panorama politico provinciale e a proseguire un percorso di sviluppo e rappresentanza autentica per tutto il territorio sannita.



