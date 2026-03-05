Elezioni Provinciali, Sannio Insieme: "Un risultato storico"

"Premiati coraggio e radicamento territoriale"

elezioni provinciali sannio insieme un risultato storico
Benevento.  

Il Movimento civico provinciale Sannio Insieme celebra con orgoglio uno straordinario risultato politico che segna una tappa fondamentale per il futuro del territorio sannita: oltre 10.000 voti ponderati al debutto e l’elezione del consigliere provinciale Pasquale Viscusi rappresentano un traguardo storico, frutto di visione, determinazione e lavoro di squadra.
A nome del movimento, il Segretario provinciale Alfredo Lavorgna e il Presidente del Movimento Domenico Schettino esprimono “profonda soddisfazione per un risultato che va ben oltre i numeri e testimonia la fiducia concreta delle comunità del Sannio verso un progetto politico credibile, coerente e radicato”.

“Questo successo – dichiarano Lavorgna e Schettino – porta la firma di una guida autorevole e lungimirante come quella di Domenico Parisi, fondatore insieme a noi del Movimento Civico Sannio Insieme e commissario provinciale della Lega a Benevento. La sua determinazione, il suo coraggio e la sua capacità di visione hanno consentito di trasformare in poco tempo un percorso ambizioso in una realtà politica strutturata e presente in ogni Comune della provincia”.
Il movimento sottolinea come l’elezione di Pasquale Viscusi (nella foto) rappresenti “non solo una vittoria politica, ma un segnale forte di cambiamento e rinnovamento nella rappresentanza provinciale”. Viscusi sarà la voce delle comunità locali, interprete delle esigenze reali di amministratori e cittadini.
“Quando questo percorso è nato insieme agli amici della Lega Sannio e di Noi Moderati – proseguono – in molti ci guardavano con scetticismo. Oggi i fatti dimostrano che la scelta del coraggio è stata quella giusta. Questo consenso certifica che nel Sannio esiste una domanda forte di politica concreta, fatta di ascolto e presenza”.
Lavorgna e Schettino evidenziano infine il radicamento territoriale del movimento “Essere presenti in ogni singolo Comune non è uno slogan, ma un metodo. Abbiamo rimesso al centro le istanze dei territori, costruendo un rapporto diretto con amministratori e comunità. È questa la vera forza del nostro progetto”.
Il Movimento Civico provinciale Sannio Insieme guarda ora al futuro con rinnovato entusiasmo: “Questo risultato storico è solo l’inizio. Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione, sostenendo l’azione politica di Domenico Parisi e del consigliere Viscusi, forti di una fiducia che ci carica di responsabilità verso l’intera Provincia di Benevento. Ovviamente un doveroso ringraziamento è da estendere a quanti hanno contribuito alla ideazione e formazione della lista nonché al grande risultato colto”.
Sannio Insieme si conferma così una realtà solida, credibile e sopratutto in crescita, pronta a consolidare il proprio ruolo nel panorama politico provinciale e a proseguire un percorso di sviluppo e rappresentanza autentica per tutto il territorio sannita.

Ultime Notizie