Parisi: "Oltre 40 progetti finanziati dal Ministero, un successo per il Sannio" La nota del coordinatore provinciale della Lega

"Il Governo dimostra ancora una volta la sua vicinanza concreta al Sannio". Così il Coordinatore provinciale della Lega, Domenico Parisi, nell'esprimere profondo plauso per il riconoscimento di ingenti risorse destinate alla provincia sannita, da parte del Governo centrale, nell'ambito del Piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. "Vedere oltre 40 progetti dichiarati conformi - insiste Parisi - è un risultato straordinario che premia la capacità di programmazione dei nostri amministratori locali. Alcuni interventi saranno finanziati immediatamente, mentre altri lo saranno a scivolamento, ma il dato politico e tecnico è chiaro: il territorio cresce e si mette in sicurezza grazie a una sinergia vincente tra enti locali e Ministero dell'Interno." Parisi ha quindi rivolto un ringraziamento specifico alle amministrazioni comunali "Un plauso va ai Comuni che hanno operato con efficacia in termini progettuali. È grazie a questa qualità tecnica che la nostra provincia potrà beneficiare di fondi cruciali per strade, scuole e contrasto al dissesto idrogeologico." Il finanziamento, quanto ai dettagli del medesimo, erogato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge n145/2018, riguarda contributi per il triennio 2026, 2027 e 2028. Gli interventi si dividono in tre categorie principali: Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; Manutenzione e sicurezza di strade, ponti e viadotti ed Efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici pubblici (con priorità per le scuole). La capillarità del contributo tocca sostanzialmente ogni latitudine della provincia. In graduatoria figurano Montesarchio, Campoli del Monte Taburno, San Giorgio del Sannio, Foiano di Valfortore, Vitulano, Campolattaro, San Lorenzo Maggiore, Paolisi, Limatola, Pietrelcina, Arpaia, San Salvatore Telesino, Casalduni, Molinara, Amorosi, Ceppaloni, Fragneto l'Abate, Castelfranco in Miscano, Pago Veiano, Guardia Sanframondi, San Lupo, Cerreto Sannita, San Martino Sannita, Calvi, Pesco Sannita, Paupisi, Fragneto Monforte, Sassinoro, San Nicola Manfredi, San Nazzaro, Morcone, Tocco Caudio, Santa Croce del Sannio, Colle Sannita, San Giorgio la Molara e Baselice. "La programmazione triennale - prosegue e conclude Parisi - permetterà agli enti locali di avviare cantieri strategici per la protezione del suolo e il miglioramento dei servizi scolastici e viari, garantendo una maggiore sicurezza per i cittadini e un volano economico per le imprese locali impegnate nei lavori pubblici".