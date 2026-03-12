Referendum: giovani a confronto per le "Ragioni del No" Sabato 14 marzo al viale principe di Napoli a Benevento

Con il passare dei giorni e l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario del 22 e 23 marzo quando i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sul quesito di modifica costituzionale che riguarda la Giustizia, si moltiplicano gli appuntamenti organizzati dai comitati per il Sì alla riforma o per il No.

Sabato 14 marzo, a Benevento, presso “Doppio Giro” al viale Principe di Napoli 82 ci sarà un approfondimento aperto a tutti i cittadini per rimarcare “Le ragioni del No”.

Durante i lavori interverranno: Giovanni Romano, avvocato internazionalista; Serena Marcarelli e Giuseppe Cefalù, entrambi del Network Giovani; Antonio Maria De Nicola e Davide Mazzone dei Giovani Democratici, con i saluti di Paola Genito del Comitato della società civile per il No al referendum e referente Pd Campania e Sabrina Ricciardi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle.