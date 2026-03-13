Sindaco Parisi presidente Commissione Trasporto Anci, plauso della Lega "Incarico di grande prestigio e responsabilità e riconoscimento per il lavoro fin qui svolto"

Il coordinamento provinciale della Lega Salvini Premier esprime grande soddisfazione per la nomina del sindaco di Limatola e commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, a Presidente nazionale della Commissione Trasporto Pubblico Locale e Mobilità dell’ANCI.

Si tratta di un incarico di grande prestigio e responsabilità, che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro amministrativo svolto sul territorio e per l’impegno politico profuso negli anni.

“Rivolgiamo al sindaco Domenico Parisi i nostri più sinceri complimenti e gli auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico. La sua nomina alla guida della Commissione nazionale ANCI su Trasporto pubblico locale e Mobilità è motivo di grande orgoglio per tutto il territorio sannita e per la nostra comunità politica.

Si tratta di una nomina importantissima, che assume un valore ancora maggiore considerando che è l’unica presidenza di commissione nazionale ANCI assegnata alla Campania. Un risultato che premia competenza, serietà amministrativa e capacità di rappresentare le istanze dei territori, in un settore strategico come quello del trasporto pubblico e della mobilità, particolarmente rilevante per gli enti locali del Mezzogiorno.

Desideriamo inoltre ringraziare il partito regionale e nazionale della Lega Salvini Premier per aver scelto di investire nel Sannio, riconoscendo al nostro territorio un ruolo di primo piano nelle politiche nazionali degli enti locali.

Siamo certi che Domenico Parisi saprà svolgere questo incarico con competenza e determinazione, portando all’attenzione nazionale le esigenze dei territori e contribuendo a rafforzare le politiche sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità”.