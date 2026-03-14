I Radicali per il Si: focus sul referendum a Benevento Il 18 marzo alla Biblioteca provinciale “Antonio Mellusi”

L’Associazione Radicali Sannio il 18 marzo 2026 alle ore 18 terrà un incontro dal titolo “SI alla separazione delle carriere. Per un processo equo e giusto” presso la Biblioteca provinciale “Antonio Mellusi” a Benevento.

Sono previsti i saluti istituzionali da parte di rappresentanti della Provincia di Benevento, ai quali faranno seguito quelli di Bruno Gambardella, Presidente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani.

Gli avvocati Sergio Nitrato Izzo e Pier Giacinto Di Fiore, esponenti dei Comitati Montesquieu e Sì separa, argomenteranno tecnicamente le ragioni del SI al Referendum del 22-23 marzo. Interverranno altresì Piercamillo Falasca, Direttore Responsabile de L’Europeista e già

Vicesegretario di +Europa, Alfonso Maria Gallo, Dirigente Nazionale di +Europa e Giuseppe Ferlisi, Coordinatore di Ora! Campania.

Le conclusioni saranno affidate a Filippo Blengino, Segretario Nazionale dei Radicali Italiani. L’evento, promosso e coordinato da Antonio Storino, esponente dei Radicali Sannio, è aperto alla cittadinanza beneventana.

Con questa occasione i Radicali intendono esporre e far comprendere le ragioni della proposta di modifica costituzionale per la quale saremo chiamati a votare, volta al raggiungimento di un processo equo e bilanciato tra accusa e difesa. Il SI al referendum incarna e riprende una storica battaglia radicale, incominciata con la riforma Vassalli del 1989 che modificava il processo in senso accusatorio e che, di fatto, è rimasta incompiuta.