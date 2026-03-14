I Radicali per il Si: focus sul referendum a Benevento

L’Associazione Radicali Sannio il 18 marzo 2026 alle ore 18 terrà un incontro dal titolo “SI alla separazione delle carriere. Per un processo equo e giusto” presso la Biblioteca provinciale “Antonio Mellusi” a Benevento.
Sono previsti i saluti istituzionali da parte di rappresentanti della Provincia di Benevento, ai quali faranno seguito quelli di Bruno Gambardella, Presidente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani.
Gli avvocati Sergio Nitrato Izzo e Pier Giacinto Di Fiore, esponenti dei Comitati Montesquieu e Sì separa, argomenteranno tecnicamente le ragioni del SI al Referendum del 22-23 marzo. Interverranno altresì Piercamillo Falasca, Direttore Responsabile de L’Europeista e già
Vicesegretario di +Europa, Alfonso Maria Gallo, Dirigente Nazionale di +Europa e Giuseppe Ferlisi, Coordinatore di Ora! Campania.
Le conclusioni saranno affidate a Filippo Blengino, Segretario Nazionale dei Radicali Italiani. L’evento, promosso e coordinato da Antonio Storino, esponente dei Radicali Sannio, è aperto alla cittadinanza beneventana.
Con questa occasione i Radicali intendono esporre e far comprendere le ragioni della proposta di modifica costituzionale per la quale saremo chiamati a votare, volta al raggiungimento di un processo equo e bilanciato tra accusa e difesa. Il SI al referendum incarna e riprende una storica battaglia radicale, incominciata con la riforma Vassalli del 1989 che modificava il processo in senso accusatorio e che, di fatto, è rimasta incompiuta.