Il Pd incontra il presidente della Provincia Lombardi Un primo momento di approfondimento dei principali dossier che riguardano il Sannio

Oggi alla Rocca dei Rattori, Filomena Marcantonio, Vito Fusco e Carmine Valentino, rispettivamente Segretaria, Presidente e Consigliere provinciale del Partito Democratico, hanno incontrato il Presidente della Provincia, Nino Lombardi. Il confronto, svoltosi in un clima di dialogo costruttivo, ha costituito un primo momento di approfondimento dei principali dossier che riguardano il Sannio.

Durante la riunione, i rappresentanti del Partito Democratico hanno posto l’attenzione sulle più impellenti priorità del territorio, a partire dalle infrastrutture, dalla manutenzione della rete viaria provinciale e dalle opportunità legate al ventaglio dei fondi europei da attivare. Non sono mancati i richiami alla coesione territoriale, al sostegno agli enti locali e alle politiche per contrastare lo spopolamento delle aree interne, vero punto cruciale di qualsiasi strategia di medio periodo sui cui impegnare le migliori potenzialità della classe dirigente locale.

Il presidente Lombardi ha poi illustrato lo stato delle principali attività in cantiere, soffermandosi sugli interventi programmati per la sicurezza delle strade provinciali, sull’edilizia scolastica e sui progetti di valorizzazione del territorio. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza di una collaborazione istituzionale che coinvolga al meglio le forze politiche e le amministrazioni locali.

La delegazione del Partito Democratico ha ribadito la disponibilità a mantenere aperto un confronto costante con l’amministrazione provinciale, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per affrontare le criticità del nostro territorio e promuovere nuove opportunità di sviluppo per il Sannio.

Il colloquio si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il dialogo nelle prossime settimane, attraverso ulteriori momenti di confronto sui temi strategici per il futuro della nostra provincia.