Benevento: Paolo Ascierto cittadino onorario, via libera dal consiglio comunale Ok anche al regolamento del verde

Il conferimento della cittadinanza onoraria di Benevento al professor Paolo Antonio Ascierto è stato il momento centrale della seduta del Consiglio comunale svoltasi questa mattina a Palazzo Mosti. L’assise ha approvato all’unanimità la proposta, rendendo omaggio a uno dei più autorevoli oncologi italiani, riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno nella ricerca e nella cura dei pazienti.

L’iniziativa, presentata dall’assessore alla cultura Antonella Tartaglia Polcini, è stata accompagnata da parole di grande stima nei confronti del medico, definito “un esemplare rappresentante di quelle professionalità dedite al prossimo e al bene comune”. Un riconoscimento che, come sottolineato, assume un valore non solo civico ma anche profondamente umano e sociale, celebrando un “luminare figlio illustre della nostra terra” che continua a distinguersi per il suo operato.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Clemente Mastella che ha evidenziato come "l’unanimità del voto e l’accettazione da parte di Ascierto confermino l’importanza del percorso intrapreso dall’amministrazione". Il primo cittadino ha inoltre annunciato che contatterà a breve il professore per concordare la data della cerimonia ufficiale di conferimento. In quell’occasione, Ascierto potrebbe tenere una relazione sullo stato dell’oncologia, con particolare attenzione alla situazione in Campania, offrendo un contributo significativo su un tema che coinvolge un’ampia parte della popolazione.

Nel corso della seduta, il Consiglio comunale ha inoltre approvato all’unanimità il nuovo regolamento del verde pubblico e privato, oltre a ratificare due delibere di Giunta relative a variazioni al bilancio di previsione e al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.

L’assise ha infine osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della pandemia di COVID-19, rendendo omaggio a quanti hanno perso la vita in uno dei periodi più difficili della storia recente.