Taglio accise, Parisi: "Dalla Lega fatti concreti, mentre altri parlavano"

"Abbiamo scelto di intervenire per dare risposte vere a famiglie e imprese”

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Benevento.  

Il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, Domenico Parisi, interviene sul taglio delle accise sui carburanti disposto dal Governo, rivendicando con forza il ruolo determinante della Lega e del Ministro Matteo Salvini.
“Il taglio di 25 centesimi sulle accise è una misura concreta, immediata e soprattutto frutto di una battaglia politica chiara portata avanti dalla Lega. Mentre altri parlavano o restavano fermi, noi abbiamo scelto di intervenire per dare risposte vere a famiglie e imprese.”
Parisi sottolinea come il provvedimento rappresenti un cambio di passo netto: “Per troppo tempo cittadini e lavoratori hanno pagato il prezzo di scelte sbagliate e dell’immobilismo. Oggi, grazie alla Lega e al Ministro Salvini, si interviene finalmente su uno dei costi più pesanti: quello dei carburanti.”
Particolare attenzione viene rivolta al territorio sannita: “Nel Sannio il caro carburanti non è un problema teorico ma quotidiano. Qui l’auto non è un optional ma una necessità. Questo taglio significa dare ossigeno ad autotrasportatori, agricoltori, artigiani e a tutti quei lavoratori che ogni giorno tengono in piedi l’economia locale.”
Il Commissario provinciale rivendica con forza la linea politica del partito: "La Lega dimostra ancora una volta di essere il partito dei fatti, non degli slogan. Ridurre le accise significa stare davvero dalla parte dei cittadini, non limitarsi a proclami.”
Infine, un affondo politico: “Chi oggi prova a intestarsi questo risultato farebbe bene a ricordare dove era quando chiedevamo interventi concreti. La verità è che senza la Lega e senza Salvini questo taglio non sarebbe mai arrivato.” E conclude: “Continueremo su questa strada, con determinazione, per difendere famiglie e imprese e per garantire risposte reali, soprattutto nei territori come il Sannio troppo spesso dimenticati in passato.”
 

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