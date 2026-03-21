Referendum, nel Sannio sono 213.330 gli aventi diritto, 340 i seggi allestiti Gli aventi diritto comune per comune. 45.621 gli elettori che potranno recarsi al voto a Benevento

Tutto pronto per l'insediamento dei 340 seggi elettorali nel Sannio nei quali si recheranno a votare (dati elaborati dalla prefettura di Benevento a 15 giorni dal voto) 213.330 aventi diritto al voto per il referendum costituzionale relativo alla riforma sulla Giustizia. Appuntamento è per domenica 22 e lunedì 23 marzo. I seggi resteranno aperti nel primo giorno di votazione dalle 7 alle 23, mentre il lunedì dalle 7 e chiuderanno alle 15, a seguire lo spoglio.

Per quanto riguarda la provincia di Benevento sono chiamati ad esprimersi oltre 213mila persone che dovranno presentarsi ai seggi con un valido documento elettorale e il certificato elettorale.

Di seguito

Airola 6.469

Amorosi 2.178

Apice 4.250

Apollosa 2.020

Arpaia 1.555

Arpaise 622

Baselice 1.715

Benevento 45.621

Bonea 1.080

Bucciano 1.562

Buonalbergo 1.281

Calvi 2.081

Campolattaro 799

Campoli Del Monte Taburno 1.169

Casalduni 993

Castelfranco in Miscano 636

Castelpagano 1.115

Castelpoto 929

Castelvenere 1.965

Castelvetere In Val Fortore 830

Cautano 1.521

Ceppaloni 2.650

Cerreto Sannita 2.943

Circello 1.786

Colle Sannita 1.835

Cusano Mutri 3.174

Dugenta 2.158

Durazzano 1.692

Faicchio 2.696

Foglianise 2.610

Foiano Di Val Fortore 1.122

Forchia 972

Fragneto L'abate 753

Fragneto Monforte 1.400

Frasso Telesino 1.634

Ginestra Degli Schiavoni 339

Guardia Sanframondi 3.799

Limatola 3.282

Melizzano 1.379

Moiano 3.234

Molinara 1.164

Montefalcone Di Val Fortore 1.082

Montesarchio 10.133

Morcone 3.759

Paduli 2.987

Pago Veiano 1.893

Pannarano 1.645

Paolisi 1.506

Paupisi 1.163

Pesco Sannita 1.519

Pietraroja 437

Pietrelcina 2.356

Ponte 1.913

Pontelandolfo 1.673

Puglianello 1.052

Reino 891

San Bartolomeo In Galdo 3.552

San Giorgio Del Sannio 7.904

San Giorgio La Molara 2.283

San Leucio Del Sannio 2.423

San Lorenzello 1.726

San Lorenzo Maggiore 1.551

San Lupo 590

San Marco Dei Cavoti 2.505

San Martino Sannita 965

San Nazzaro 681

San Nicola Manfredi 2.790

San Salvatore Telesino 3.119

Santa Croce Del Sannio 713

Sant'Agata De' Goti 8.448

Sant'Angelo a Cupolo 3.359

Sant'Arcangelo Trimonte 363

Sassinoro 514

Solopaca 2.726

Telese Terme 6.116

Tocco Caudio 1.176

Torrecuso 2.580

Vitulano 2.224