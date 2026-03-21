Referendum, nel Sannio sono 213.330 gli aventi diritto, 340 i seggi allestiti

Tutto pronto per l'insediamento dei 340 seggi elettorali nel Sannio nei quali si recheranno a votare (dati elaborati dalla prefettura di Benevento a 15 giorni dal voto) 213.330 aventi diritto al voto per il referendum costituzionale relativo alla riforma sulla Giustizia. Appuntamento è per domenica 22 e lunedì 23 marzo. I seggi resteranno aperti nel primo giorno di votazione dalle 7 alle 23, mentre il lunedì dalle 7 e chiuderanno alle 15, a seguire lo spoglio.
Per quanto riguarda la provincia di Benevento sono chiamati ad esprimersi oltre 213mila persone che dovranno presentarsi ai seggi con un valido documento elettorale e il certificato elettorale.
Di seguito
Airola 6.469
Amorosi 2.178
Apice 4.250
Apollosa 2.020
Arpaia 1.555
Arpaise 622
Baselice 1.715
Benevento 45.621
Bonea 1.080
Bucciano 1.562
Buonalbergo 1.281
Calvi 2.081
Campolattaro 799
Campoli Del Monte Taburno 1.169
Casalduni 993
Castelfranco in Miscano 636
Castelpagano 1.115
Castelpoto 929
Castelvenere 1.965
Castelvetere In Val Fortore 830
Cautano 1.521
Ceppaloni 2.650
Cerreto Sannita 2.943
Circello 1.786
Colle Sannita 1.835
Cusano Mutri 3.174
Dugenta 2.158
Durazzano 1.692
Faicchio 2.696
Foglianise 2.610
Foiano Di Val Fortore 1.122
Forchia 972
Fragneto L'abate 753
Fragneto Monforte 1.400
Frasso Telesino 1.634
Ginestra Degli Schiavoni 339
Guardia Sanframondi 3.799
Limatola 3.282
Melizzano 1.379
Moiano 3.234
Molinara 1.164
Montefalcone Di Val Fortore 1.082
Montesarchio 10.133
Morcone 3.759
Paduli 2.987
Pago Veiano 1.893
Pannarano 1.645
Paolisi 1.506
Paupisi 1.163
Pesco Sannita 1.519
Pietraroja 437
Pietrelcina 2.356
Ponte 1.913
Pontelandolfo 1.673
Puglianello 1.052
Reino 891
San Bartolomeo In Galdo 3.552
San Giorgio Del Sannio 7.904
San Giorgio La Molara 2.283
San Leucio Del Sannio 2.423
San Lorenzello 1.726
San Lorenzo Maggiore 1.551
San Lupo 590
San Marco Dei Cavoti 2.505
San Martino Sannita 965
San Nazzaro 681
San Nicola Manfredi 2.790
San Salvatore Telesino 3.119
Santa Croce Del Sannio 713
Sant'Agata De' Goti 8.448
Sant'Angelo a Cupolo 3.359
Sant'Arcangelo Trimonte 363
Sassinoro 514
Solopaca 2.726
Telese Terme 6.116
Tocco Caudio 1.176
Torrecuso 2.580
Vitulano 2.224