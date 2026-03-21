Mastella, cordoglio per la morte di Pomicino: "Piango un amico" La nota del primo cittadino di Benevento

Messaggio di cordoglio da parte del sindaco Mastella che ha ricordato Paolo Cirino Pomicino, scomparso quest'oggi all'età di 86 anni: "Piango un amico. Se la morte di Umberto Bossi mi aveva commosso, oggi non ho potuto trattenere le lacrime. Paolo Cirino Pomicino, che avevo sentito al telefono fino a venti giorni fa, aveva una tempra di ferro, come la moglie sottolineava spesso: ho riletto la triste notizia due volte, incredulo. Ciao Paolo. Dopo la lunga, comune militanza, abbiamo difeso, protetto e tutelato la storia gloriosa della Dc contro gli strali ingenersosi di chi la considerava un fossile della storia. Senza nostalgie anacronistiche, ma con fierezza. E' stato deputato europeo con me, con l'Udeur. La sua intelligenza politica era vivida, ci sfidavamo, canzonandoci anche, su chi prevedesse prima e meglio gli scenari. E' un giorno amaro per i suoi familiari, cui porgo le condoglianze e per i numerosi che come me gli hanno voluto sinceramente bene".