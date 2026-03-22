Elettrodotto Montecorvino–Benevento: il caso in parlamento Parisi, commissario provinciale della Lega, annuncia un'interrogazione di Zinzi

“L’attenzione della Lega sulle esigenze e le preoccupazioni del territorio sannita resta altissima. In merito al progetto dell’elettrodotto Montecorvino–Benevento, riteniamo necessario fare piena chiarezza sugli impatti ambientali, urbanistici ed economici che l’opera potrebbe comportare per le comunità interessate”, dichiara il commissario provinciale della Lega Salvini Premier Domenico Parisi.

“Su mia sollecitazione – prosegue Parisi – il nostro coordinatore regionale e deputato Gianpiero Zinzi presenterà un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo e ai Ministeri competenti di chiarire l’iter autorizzativo e individuare soluzioni progettuali alternative meno invasive. Parliamo di un’infrastruttura strategica per il Paese, ma che non può e non deve essere realizzata a discapito dei territori.”

“È fondamentale – aggiunge Parisi – difendere con determinazione il patrimonio paesaggistico, storico e culturale delle nostre aree, a partire dal comune di Calvi, dove insieme al collega sindaco Armando Rocco stiamo portando avanti un’azione concreta di difesa del territorio. Una battaglia che riguarda anche la città di Benevento e altri comuni coinvolti.”

“La rete elettrica nazionale va rafforzata e le infrastrutture energetiche vanno accelerate, ma senza deturpare ambiente e comunità locali. Non accetteremo scelte calate dall’alto. Su questo tema – conclude Parisi – siamo già in interlocuzione con Terna e con il Vice Ministro all’Ambiente Vannia Gava, affinché si trovino soluzioni sostenibili, rispettose dei territori e realmente condivise”.