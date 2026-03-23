Referendum Giustizia: nel Sannio vince il No A Benevento e in provincia bocciatura netta della riforma

Il risultato del referendum sulla giustizia nel territorio sannita consegna un quadro chiaro nei numeri, ma articolato nella sua interpretazione politica. In provincia di Benevento il No si afferma con oltre il 56 % dei voti, contro quasi il 44% del Sì: un margine di oltre dodici punti che segna una bocciatura netta della riforma, pur senza configurare un orientamento uniforme dell’elettorato.

Dietro il dato complessivo, infatti, emerge una geografia del voto fortemente frammentata. In diversi comuni si registrano scarti significativi tra le due opzioni, mentre in altri si arriva a un equilibrio quasi perfetto.

Anche nel capoluogo Benevento il risultato appare meno lineare di quanto ci si potesse attendere alla vigilia. Il fronte del Sì sembrava inizialmente competitivo, ma nel corso della campagna elettorale si è registrata una progressiva rimonta del No. In questo senso, la vittoria del No non appare come l’espressione di un fronte compatto, ma come il risultato di una convergenza eterogenea: dubbi, scetticismi e posizioni diverse che si sono incontrate su un terreno comune di cautela.