Per chi cerca lavoro "Centri per l’impiego più efficienti" Il consigliere regionale Errico: “servizi integrati con un piano di rafforzamento digitale”

Rafforzare l’efficienza dei Centri per l’impiego della Campania, migliorare l’organizzazione dei servizi e superare le criticità legate alla frammentazione dei sistemi informativi. È questo l’obiettivo dell’emendamento presentato dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico nell’ambito della legge di stabilità regionale 2026. La proposta istituisce un programma regionale di potenziamento organizzativo e digitale dei servizi per il lavoro, con uno stanziamento di 500mila euro per il 2026. Le risorse saranno destinate in particolare allo sviluppo e all’implementazione di strumenti informatici interoperabili, in grado di mettere in comunicazione i diversi enti coinvolti nelle politiche attive del lavoro.

Piena interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e quelli degli altri enti pubblici

“Con questo intervento spiega Errico - puntiamo a rendere i Centri per l’impiego più moderni, efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. Oggi scontiamo ritardi strutturali, soprattutto sul piano digitale e del coordinamento tra istituzioni, che incidono negativamente sulla qualità dei servizi erogati”. L’emendamento prevede infatti non solo un miglioramento dell’organizzazione interna dei Centri per l’impiego, ma anche una piena interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e quelli degli altri enti pubblici, a partire dall’Inps, coinvolti nella gestione delle misure di sostegno al reddito e di inclusione lavorativa. Un passaggio ritenuto strategico anche alla luce dell’aumento delle attività registrato negli ultimi anni, legato all’attuazione di programmi nazionali come il GOL e alle nuove misure di welfare, tra cui l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

Centri per l’impiego vero punto di riferimento per chi cerca lavoro

“È indispensabile - aggiunge il consigliere regionale - costruire un sistema integrato, in cui le informazioni circolino in modo rapido ed efficace tra tutte le amministrazioni coinvolte. Solo così possiamo garantire risposte tempestive agli utenti e migliorare l’impatto delle politiche attive del lavoro”. Il provvedimento demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità attuative del programma e prevede l’istituzione di tavoli permanenti di coordinamento istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Regione, Centri per l’impiego e gli altri soggetti pubblici coinvolti. “La sfida - conclude Errico - è trasformare i Centri per l’impiego in un vero punto di riferimento per chi cerca lavoro e per le imprese che hanno bisogno di personale qualificato. Questo emendamento rappresenta un passo concreto in questa direzione”.