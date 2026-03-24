Referendum, NdC "Grande risultato, Mastella si è speso per il No" "Nel Sannio vittoria senza parlamentari di riferimento"

"La vittoria del No al referendum costituzionale è un risultato pienamente soddisfacente per Noi di Centro. Il nostro segretario nazionale Clemente Mastella aveva previsto che la riforma, che non toccava i punti più calzanti per i cittadini cioè i tempi dei processi e la certezza della pena, non avrebbe fatto presa sui cittadini che avrebbero preferito tutelare l'impianto costituzionale. Ha avuto ancora ragione", lo scrive in una nota la segretaria provinciale di NdC Marcella Sorrentino.

"Nel Sannio il No ha vinto nettamente. In un territorio dove, unico nella regione, non ci sono parlamentari, mentre il centrodestra ne schiera due che si sono ambedue spesi per il Sì con appuntamenti pubblici ed esponendosi direttamente, è un risultato importante e di rilevanza politica, di cui le forze che si ispirano al campo largo deve tener conto. Non era, come ha detto il nostro leader Mastella, la prima manche delle Politiche, ma è nostro dovere tenere dentro il nostro perimetro politico, le tante persone che stavolta sono andate alle urne. Devono diventare un punto fermo, senza defezioni, per vincere anche alle Politiche", conclude Sorrentino.