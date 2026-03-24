Stipendi dipendenti comunità montane: vertice promosso da Pellegrino Mastella Il consigliere regionale ha promosso un incontro dedicato alla questione

Nella mattinata odierna si è tenuta a Napoli, su invito del consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, una riunione dedicata alla delicata questione degli stipendi dei dipendenti delle Comunità Montane.

All’incontro hanno preso parte i dirigenti del settore Agricoltura (assente giustificata l'assessore Maria Carmela Serluca, all'estero per impegni istituzionali, che tuttavia non ha fatto mancare il suo supporto), i presidenti delle Comunità Montane Tammaro-Titerno e Fortore, Pasquale Di Meo (accompagnato dal direttore generale dell’ente) e Zaccaria Spina, i vice Antonello Di Paola e Giuseppe Addabbo, nonché il sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto. Assenti presidente e vice della Comunità Montana del Taburno, Stefano Diglio e Anna Buzzo, freschi di elezione e impegnati nella seduta di insediamento, cui il consigliere Mastella formula gli auguri per gli incarichi ricevuti in attesa confrontarsi anche con loro.

La riunione si è svolta in un clima di confronto costruttivo e si è rivelata molto proficua. Al termine di un’ampia discussione, è stato condiviso un percorso operativo finalizzato ad accelerare le procedure e garantire risposte concrete ai lavoratori.

In particolare, è stato stabilito di intensificare le interlocuzioni tra la Regione e gli Enti delegati, migliorando le condizioni di dialogo e rafforzando la collaborazione istituzionale. La struttura regionale ha assunto l’impegno di accorciare sensibilmente i tempi delle procedure, anche attraverso il potenziamento degli uffici, così da velocizzare lo scambio di documenti e le rendicontazioni, trattandosi di fondi europei.

L’obiettivo condiviso è quello di giungere in tempi brevi a un allineamento delle tempistiche e a uno snellimento delle pratiche amministrative, individuando al contempo soluzioni adeguate per migliorare la qualità progettuale. Su questi punti è stato formalizzato l’impegno dei vertici del settore Agricoltura.

Sul piano operativo, sono state definite scadenze precise:

- entro il mese di aprile sarà erogata una prima anticipazione relativa al biennio 2025-2026 in una misura parificata agli stati d'avanzamento per singolo ente;

- entro il mese di luglio verrà chiuso il pregresso, ovvero gli importi residuali dovuti alle Comunità Montane per le annualità dal 2018 al 2021, così da garantire liquidità e stabilità finanziaria agli Enti.

Tale pianificazione rappresenta una risposta concreta e operativa, in grado di garantire il pagamento di gran parte delle mensilità arretrate e di restituire serenità ai lavoratori e alle amministrazioni coinvolte.

Il consigliere Mastella ringrazia i partecipanti alla riunione, esprime soddisfazione per gli impegni assunti e assicura il massimo monitoraggio sull’attuazione delle misure concordate.