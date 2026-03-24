Lega Sannio: Imma Petrillo nominata responsabile provinciale Volontariato Per rafforzare il dialogo con il mondo del volontariato e delle associazioni

Il Commissario provinciale della Lega nel Sannio, Domenico Parisi, ha nominato la responsabile provinciale del Dipartimento Volontariato e Associazioni del partito. A guidare il coordinamento del settore, fino alla celebrazione del prossimo congresso, sarà Imma Petrillo.

La nomina rappresenta un significativo riconoscimento per l’impegno civico e territoriale di Petrillo, da sempre vicina al mondo del volontariato e dell’associazionismo, ambiti fondamentali per il tessuto sociale della provincia.

“Con questa nomina – si legge nella comunicazione del partito – intendiamo rafforzare il dialogo con il mondo del volontariato e delle associazioni, valorizzando il loro ruolo centrale nella costruzione di una comunità più solidale e partecipata”.

Nel suo nuovo incarico, Imma Petrillo avrà il compito di coordinare le attività del Dipartimento Volontariato e Associazioni, promuovere iniziative a sostegno del terzo settore e favorire una rete sempre più solida tra il partito e le realtà associative del territorio.

“Sono onorata per la fiducia ricevuta – ha dichiarato Petrillo – e pronta a lavorare con impegno e spirito di servizio al fianco del Commissario Domenico Parisi, al quale va il mio ringraziamento per l’attenzione che sta dedicando alla crescita del partito sul territorio. Il mio obiettivo è quello di valorizzare il lavoro straordinario delle associazioni e dei volontari, che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per le nostre comunità”.

La nomina si inserisce nel percorso di riorganizzazione e consolidamento della Lega nel Sannio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito e costruire un rapporto sempre più diretto con il mondo del volontariato in vista dei prossimi appuntamenti politici.



