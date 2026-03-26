Palumbo: Campo largo, Pd decida pubblicamente linea del partito L'esponente dell'area riformista: posizione ambigua anche per la scelta optata da Valentino

“Forse sarà il caso che il PD decida rapidamente la linea politica, la renda inequivocabilmente pubblica, vincolando tutti, a partire dai dirigenti della città”.

Questo l'invito di Italo Palumbo, dell'area Progressisti e Riformisti fa arrivare alla direzione del partito democratico di Benevento. L'avvocato Palumbo parte dall'analisi del risultato del Referendum: “è indicativo della volontà della maggioranza degli italiani di riconquistare il proprio diritto di partecipazione alla vita pubblica. La grossa partecipazione di giovani deve interrogare la politica sulle negligenze finora manifestate. Il centro sinistra o campo largo che sia, deve tenere conto del risultato del NO ed offrire ai cittadini una vera alternativa al governo delle destre. Basta con la politica immagine, fatta di foto continue sulle chat, che danno l’impressione di grandi eventi aggregativi, che poi si riducono in delusioni collettive sul piano elettorale. I dirigenti nazionali del centro sinistra con spirito costruttivo hanno già manifestato l’intenzione di accelerare la costituzione del campo largo, partendo da un programma condiviso”.

Poi le questioni locali non certo semplici: “Nel Sannio abbiamo la stessa necessità che non può in alcun modo essere sottovalutata, anche in ragione del fatto che i prossimi appuntamenti elettorali riguarderanno le elezioni politiche, le elezioni amministrative al Comune Capoluogo, nonché l’elezione del Presidente della provincia. Noi dell’Area progressisti e riformisti vogliamo alimentare la necessità di organizzare rapidamente il campo largo. Prendiamo atto dell’iniziativa individuale e non politica posta in essere dal consigliere Provinciale del PD Carmine Valentino di collocarsi nei banchi della maggioranza in consiglio provinciale con il chiaro intendo di essere considerato un aderente, ma sinceramente non comprendiamo con quale mandato del partito e su quali ragioni programmatiche ha fatto la scelta. Ci sembra che la posizione assunta è contrastata da una parte rilevante del PD di Benevento e non sostenuta ufficialmente né dall’ex segretario provinciale, (mentore della nuova segretaria politica) né dall’On.Le Del Basso De Caro, che continuano a determinare la politica del PD, pur restando silenti.

Forse sarà il caso – rimarca Palumbo - che il PD decida rapidamente la linea politica, la renda inequivocabilmente pubblica, vincolando tutti, a partire dai dirigenti della città. Da mesi sosteniamo l’esigenza di comporre rapidamente il campo largo, su un programma condiviso tra tutte le forze politiche, associative e civiche, purtuttavia c’è chi spudoratamente nel PD ha condotto di recente una campagna elettorale non contro le destre, ma contro alleati. Abbiamo contestato le decisioni dell’allora candidato alle regionali del PD proprio sulla linea politica praticata che, tra l’altro, ha comportato l’isolamento del PD sannita e una sonora sconfitta.

Abbiamo tentato una parziale ricomposizione del campo largo con la lista Sannio Bene Comune, composta da Socialisti, AVS, A Testa Alta partecipata da una considerevole presenza di iscritti al PD, ma abbiamo avuto da parte del PD critiche che oggi, alla luce delle scelte di Valentino, appaiono completamente infondate ed ingiuste. Anche nelle elezioni provinciali il PD ha avuto una sonora sconfitta. Alcuni sindaci, si sono dimessi dal PD anche per le aggressioni ricevute. Le affermazioni di Carmine Valentino, condizionate, molto probabilmente dalle vicende amministrative santagatesi, non sono sufficienti e non rendono credibile il cambio di passo del PD nella definizione della linea politica in favore del campo largo sul modello Regionale. La posizione espressa da Valentino, se non è confortata da un documento prodotto dagli organismi del partito, resta una posizione ambigua rispetto alla quale non si può esprimere alcun credito. Pensiamo che il maggior partito della nostra provincia, ovvero Noi di Centro, debba attivarsi per una riunione del centro sinistra e delle forze partitiche e civiche che hanno partecipato alle elezioni provinciali per affrontare, senza ritardo, quanto necessario per ripartire politicamente, nella consapevolezza che gli avversari da battere restano le destre”.