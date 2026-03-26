Errico (FI): "Grazie ad Accrocca per il servizio alla Chiesa beneventana" Il consigliere regionale sannita ad Assisi per l'insediamento dell'arcivescovo

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico ha preso parte, in rappresentanza del Consiglio regionale della Campania, alla solenne celebrazione di insediamento di monsignor Felice Accrocca alla guida della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. La cerimonia si è svolta nella cattedrale di San Rufino, ad Assisi, dove il presule, già arcivescovo di Benevento, ha ricevuto il pastorale dall’amministratore apostolico Domenico Sorrentino, al termine di un articolato programma di accoglienza e celebrazioni.

“Ad Assisi si è aperto un nuovo capitolo del cammino pastorale del monsignor Accrocca, un momento carico di significato e di emozione che ho avuto il privilegio di condividere da vicino - ha rimarcato Errico -. A lui mi lega un rapporto di profonda stima e sincera amicizia, ed è per questo che rivolgo il mio abbraccio più caro e l’augurio di un cammino fecondo, luminoso e ricco di bene, con la certezza che saprà donare anche lì la stessa umanità e la stessa forza spirituale che hanno lasciato un segno profondo nel nostro Sannio.

Ringrazio sua eccellenza monsignor Felice Accrocca per quanto fatto in questi anni per la diocesi di Benevento - ha aggiunto il consigliere regionale - Il suo impegno pastorale e culturale ha rappresentato un punto di riferimento per l’intero territorio, contribuendo a valorizzare temi centrali come quello delle aree interne, più volte portato alla ribalta mediatica proprio dal presule”.