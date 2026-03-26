"Sanità. Sant’Agata simbolo di una sanità che non può più attendere" Il consigliere regionale Errico in aula durante i lavori per il Bilancio

Un affondo netto, costruito su priorità territoriali e proposte operative. Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico interviene nel dibattito sul bilancio regionale 2026 ponendo al centro la questione sanitaria e, in particolare, il caso del pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti, indicato come emblema delle criticità che attraversano le aree interne.

“Non è un bilancio qualsiasi - sottolinea Errico - ma la prima fotografia della nuova Giunta. Ed è proprio da questa fotografia che emergono, con chiarezza, le priorità scelte e, soprattutto, quelle lasciate ai margini”.

Al centro dell’intervento, il presidio ospedaliero santagatese. “Il caso di Sant’Agata non è una vicenda locale – evidenzia - ma il simbolo di un sistema che, lontano dai grandi centri, fatica a garantire diritti essenziali».

Errico richiama un punto preciso: “Esiste una sentenza del Tar che stabilisce la necessità della riapertura del pronto soccorso. Non siamo più nel campo delle valutazioni politiche, ma delle responsabilità istituzionali. Non è accettabile un pronto soccorso a orario. La salute non segue turnazioni. Serve il ripristino immediato dell’attività h24 e il rafforzamento dell’intera rete dell’emergenza-urgenza, a servizio del Sannio e di una parte significativa del territorio casertano”.

Nel mirino anche i rapporti istituzionali con i quadri dirigenziali dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Errico denuncia: “Ho richiesto un incontro al direttore generale dell’azienda ospedaliera San Pio: sono trascorsi tre mesi senza risposta. Un fatto grave, perché il confronto sui temi della salute non può essere ignorato”.

Tra le proposte presentate l’introduzione del “Codice Argento” nei pronto soccorso, con percorsi dedicati agli anziani fragili. “Oggi troppi pazienti restano per ore, talvolta giorni, senza una presa in carico adeguata. Esistono modelli già funzionanti: vanno estesi e resi sistema”, spiega.

Sul fronte occupazionale, Errico evidenzia le criticità dei Centri per l’Impiego: “Dovrebbero essere il motore delle politiche attive, ma continuano a scontare ritardi organizzativi e strutturali”. Dura la posizione sulla mancata retribuzione degli operai forestali: “Una situazione ormai insostenibile. È il segno di un fallimento amministrativo e di una violazione dei diritti dei lavoratori. Servono tempi certi e risposte immediate”.

Nel pacchetto di emendamenti anche il programma “Impresa Donna Campania”, con voucher e contributi a fondo perduto per sostenere l’avvio di nuove attività. Attenzione anche alla ZES: "Un’opportunità strategica che va accompagnata con strumenti regionali più efficaci e accessibili". Spazio inoltre al Terzo settore e alla valorizzazione delle identità produttive locali, come la ceramica artistica, indicata da Errico come "leva culturale ed economica". Per il consigliere “questo bilancio racconta una Regione che non mette a fuoco i bisogni reali dei territori. Noi abbiamo portato proposte concrete, spesso senza nuovi oneri. La differenza non è tra maggioranza e opposizione, ma tra chi gestisce e chi prova a cambiare”.