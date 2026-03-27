Agostinelli (FdI) vicepresidente vicario dell'Anci Campania Il sindaco di San Bartolomeo in Galdo: "Impegno per il territorio che assumo con orgoglio"

Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo è stato eletto vicepresidente vicario dell'Anci Campania.

Tanta la soddisfazione per il primo cittadino del centro fortorino: “è per me un nuovo capitolo di impegno per il territorio che assumo con orgoglio. Da parte mia – ha poi rimarcato Agostinelli – una promessa solenne rivolta a tutti i 550 Comuni della nostra Regione: ogni storia merita voce, ogni cittadino merita ascolto”. Il vicepresidente vicario ha poi rivolto i saluti al neo presidente Anci Campania, Francesco Morra e al presidente nazionale Anci, sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Poi un grazie “alla mia famiglia politica di Fratelli d'Italia con Edmondo Cirielli, Antonio Iannone e Domenico Matera”.

Ed è proprio dal senatore Antonio Iannone (FdI) che arrivano poi gli auguri di buon lavoro ad Agostinelli: “Esprimo soddisfazione per il nuovo corso dell’Anci in regione Campania. Auguro buon lavoro al Presidente Morra e al Vice Vicario Carmine Agostinelli espressione di Fratelli d’Italia. Sono certo che anche in regione Campania l’Anci possa tornare ad essere l’associazione dei Sindaci in discontinuità con quanto avvenuto con la vergognosa gestione Marino quando era stata tramutata in un comitato elettorale di parte. Ora al centro i problemi degli Amministratori di prossimità prima interfaccia dei Cittadini. Le Istituzioni sono di tutti”.