Campania fuori dal Piano di rientro sanitario: la soddisfazione di Mastella

Il consigliere regionale: tappa importante che restituisce piena capacità di programmazione

campania fuori dal piano di rientro sanitario la soddisfazione di mastella
Benevento.  

“Una tappa importante che restituisce alla Campania una piena capacità di programmazione e intervento in un settore fondamentale come quello della sanità” così il consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella, esprime soddisfazione per l’uscita della Regione dal Piano di rientro sanitario.
“Si tratta - dichiara Mastella - di un risultato significativo, frutto di un lavoro serio e costante portato avanti negli anni e completato grazie all’impegno dell’attuale amministrazione regionale, in sinergia con il Governo e il Ministero della Salute. È un passaggio che consente finalmente di tornare a una gestione ordinaria, con maggiori possibilità di investimento, di assunzione di personale e di potenziamento dei servizi”.

Il consigliere sottolinea come questo traguardo rappresenti “un segnale positivo per cittadini e operatori sanitari, che da tempo attendono risposte concrete”, ma allo stesso tempo invita a mantenere alta l’attenzione: “L’uscita dal commissariamento non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Restano criticità, soprattutto nei territori e nelle aree interne, in particolare nel nostro Sannio, dove è necessario intervenire in maniera risolutiva sul potenziamento degli Ospedali, rafforzare la medicina territoriale, ridurre le liste d’attesa e garantire servizi più efficienti e capillari”.

“Come maggioranza - conclude Mastella - continueremo a lavorare con senso di responsabilità per consolidare questo risultato e costruire una sanità sempre più vicina ai bisogni delle comunità, senza lasciare indietro nessuno”.

Ultime Notizie