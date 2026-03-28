Campania fuori dal Piano di rientro sanitario: la soddisfazione di Mastella Il consigliere regionale: tappa importante che restituisce piena capacità di programmazione

“Una tappa importante che restituisce alla Campania una piena capacità di programmazione e intervento in un settore fondamentale come quello della sanità” così il consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella, esprime soddisfazione per l’uscita della Regione dal Piano di rientro sanitario.

“Si tratta - dichiara Mastella - di un risultato significativo, frutto di un lavoro serio e costante portato avanti negli anni e completato grazie all’impegno dell’attuale amministrazione regionale, in sinergia con il Governo e il Ministero della Salute. È un passaggio che consente finalmente di tornare a una gestione ordinaria, con maggiori possibilità di investimento, di assunzione di personale e di potenziamento dei servizi”.



Il consigliere sottolinea come questo traguardo rappresenti “un segnale positivo per cittadini e operatori sanitari, che da tempo attendono risposte concrete”, ma allo stesso tempo invita a mantenere alta l’attenzione: “L’uscita dal commissariamento non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Restano criticità, soprattutto nei territori e nelle aree interne, in particolare nel nostro Sannio, dove è necessario intervenire in maniera risolutiva sul potenziamento degli Ospedali, rafforzare la medicina territoriale, ridurre le liste d’attesa e garantire servizi più efficienti e capillari”.



“Come maggioranza - conclude Mastella - continueremo a lavorare con senso di responsabilità per consolidare questo risultato e costruire una sanità sempre più vicina ai bisogni delle comunità, senza lasciare indietro nessuno”.