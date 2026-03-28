Sanità. "Fuori dal Piano di rientro, ora nuove opportunità per il Sannio"

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità della Regione Campania, esprime piena soddisfazione per l’uscita della Regione dal Piano di rientro e rivolge un sentito ringraziamento al Ministro della Salute Orazio Schillaci.
“L’uscita dal Piano di rientro - afferma Fernando Errico - apre finalmente nuovi scenari per la sanità del Sannio e dell’intera Campania. È una notizia importante per i cittadini, per gli operatori sanitari, per il personale medico e paramedico e per tutto il comparto. La decisione adottata dal Ministero della Salute - continua Errico - consente all’amministrazione regionale di tornare ad una gestione ordinaria della sanità: significa poter programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie e rafforzare in modo concreto l’intero sistema sanitario. Un traguardo reso possibile grazie al lavoro puntuale e intensivo della Direzione Generale per la Tutela della Salute. Quando c’è una leale collaborazione istituzionale, nell’interesse dei cittadini, i risultati arrivano. Per questo rivolgo il mio ringraziamento al Ministro, agli uffici del dicastero e a quelli regionali per l’attenzione e la cooperazione dimostrate. L’uscita dal Piano di rientro non rappresenta un punto di arrivo, - continua il consigliere regionale - ma l’inizio di una nuova fase che richiede responsabilità, visione e impegno costante. Continuerò a lavorare con determinazione per risolvere le criticità ancora presenti nella sanità sannita, potenziare la medicina territoriale e garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai bisogni delle persone. Resta prioritaria l’apertura del pronto soccorso h24 a Sant’Agata de’ Goti, insieme a tutte le azioni necessarie per assicurare un’assistenza sanitaria adeguata e di qualità ai cittadini sanniti. Perché la sanità non è solo organizzazione e numeri: - conclude Errico - ma è un diritto fondamentale, e su questo non arretreremo di un solo passo”.