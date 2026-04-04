Elezioni regionali: opposizione interroga il sindaco su condotta di Santamaria I consihglieri hanno presentato istanza di accesso agli atti

I consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato un'interrogazione al sindaco Mastella sulla condotta politico - istituzionale del dirigente Gennaro Santamaria nel corso delle ultime elezioni regionali.

"Chiediamo al Sindaco - dichiarano i consiglieri Francesco Farese, Giovanna Megna, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti e Maria Letizia Varricchio - di sapere se gli risulta che Gennaro Santamaria, Dirigente al Personale e Responsabile di Gabinetto, abbia inviato a propria firma l'invito all’evento elettorale per "Noi di Centro" del 17 novembre. Se ha verificato se l’invito in questione sia stato inviato dal Dirigente Santamaria anche ai dipendenti del Comune.

Se è a conoscenza del fatto, essendo presente all'evento, che il Dirigente Santamaria sia intervenuto sul palco presentandosi ufficialmente come organizzatore dell’iniziativa. Chiediamo ancora di sapere se al Sindaco risulta che a questa manifestazione elettorale abbiano partecipato, con interventi dal palco, anche altri dirigenti del Comune di Benevento.

Considerato che tra i candidati sostenuti dal Dirigente in quell’incontro elettorale c’era, oltre al figlio del Sindaco, anche la Presidente del Nucleo di Valutazione, organo che deve valutare i dirigenti e garantire la trasparenza dell'ente, se ritiene che tali condotte da parte di un dirigente comunale siano compatibili con i doveri di imparzialità e neutralità della pubblica amministrazione. Infine, vorremmo sapere quali iniziative ha assunto sul piano politico e amministrativo per tutelare l'immagine di imparzialità del Comune".

I consiglieri Farese, Megna, De Longis, De Lorenzo, Fioretti e Varricchio hanno presentato, inoltre, istanza di accesso agli atti al fine di sapere a chi sia stata concessa l'autorizzazione per l'utilizzo del Teatro De La Salle il 17 novembre e da chi sia stato pagato il relativo corrispettivo.