Errico (FI): priorità contratti fiume, depurazione e reti idriche nel Sannio L'intervento a margine della commissione ambiente della Regione Campania

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, segretario della Commissione Ambiente della Regione Campania, è intervenuto a margine dei lavori della Commissione, sottolineando l’importanza del confronto istituzionale sulle linee programmatiche illustrate dall’assessore all’Ambiente, Claudia Pecoraro.

“Accolgo con interesse - dichiara Errico - quanto emerso nel corso della Commissione Regionale Ambiente, che ha rappresentato un momento significativo per delineare le priorità dei prossimi mesi. Nel mio ruolo di opposizione, ritengo fondamentale contribuire con proposte e osservazioni puntuali nell’interesse dei territori”.



Nel corso del suo intervento, il consigliere Errico ha voluto porre particolare attenzione su alcune tematiche strategiche per il territorio: “Ho chiesto all’assessore di approfondire in maniera più incisiva il tema dei contratti di fiume, strumenti fondamentali per la tutela e la valorizzazione dei nostri bacini idrografici, soprattutto alla luce delle criticità ambientali attuali. Parallelamente - ha aggiunto - ho evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione sul sistema della depurazione e sullo stato delle reti idriche, con un focus specifico sull’area del Sannio, che necessita di interventi mirati e strutturali”.



Fernando Errico ha infine espresso una valutazione attenta sulle linee programmatiche illustrate dall’assessore Pecoraro: “Apprezzo alcuni indirizzi, come quelli relativi alla bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle infrastrutture idriche, ma sarà fondamentale vigilare affinché agli annunci seguano atti concreti e tempestivi. Il nostro ruolo - ha concluso Errico - sarà quello di stimolare, controllare e contribuire affinché le politiche ambientali siano realmente efficaci e rispondenti ai bisogni dei cittadini.”