Torre ripetitore in area agricola di pregio, no di Pellegrino Mastella Il consigliere regionale Pellegrino Mastella, interviene sulla vicenda di Castelvenere

“Esprimo piena condivisione rispetto alla posizione assunta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Di Santo e dalla comunità locale che hanno scelto con determinazione di difendere un patrimonio identitario unico come quello del paesaggio vitivinicolo del Sannio”.

Così il consigliere regionale di NdC Pellegrino Mastella intervene sull'installazione di una torre per telefonia nel territorio di Casltelvenere.

“La realizzazione di una torre alta oltre 30 metri in un’area agricola di pregio rischia di compromettere in modo significativo un territorio che rappresenta non solo una risorsa economica, ma anche culturale e paesaggistica” aggiunge il consigliere, ricordando come Castelvenere sia un punto di riferimento del comparto vitivinicolo regionale.



Mastella sottolinea inoltre le criticità emerse nella procedura autorizzativa: “La vicenda del silenzio-assenso e i ‘punti oscuri’ evidenziati dagli enti locali dimostrano quanto sia necessario garantire sempre la massima trasparenza e il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità interessate”.

“Non si tratta di essere contro lo sviluppo o contro le infrastrutture – precisa – ma di scegliere un modello di crescita equilibrato e sostenibile, che non sacrifichi territori di pregio in nome di interventi impattanti. Innovazione e tutela devono viaggiare insieme”.

Il consigliere regionale evidenzia infine la necessità di individuare soluzioni alternative: “Le esigenze di potenziamento delle reti di comunicazione sono legittime, ma vanno coniugate con il rispetto dei territori, valutando localizzazioni meno impattanti e condivise con le comunità locali”.

“Come Regione – conclude Mastella – dobbiamo essere al fianco dei territori, difendendo le loro vocazioni e accompagnando uno sviluppo che sia realmente sostenibile. Castelvenere rappresenta un esempio di identità e qualità che va preservato e valorizzato, non compromesso”.