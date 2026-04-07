Unione Provincie: l'appello "dopo il maltempo ripristinare collegamenti" Occorre intervenire per i danni gravissimi alle infrastrutture stradali

Il Comitato Direttivo dell’Unione delle Province d’Italia ha approvato all’unanimità un Ordine del giorno con il quale si richiedono misure

straordinarie ed urgenti per «ripristinare al più presto i collegamenti» nelle aree del Centro Sud colpite «dalla drammatica ondata di maltempo che ha provocato danni gravissimi alle infrastrutture stradali e in particolare alla rete viaria provinciale».

La notizia diramata nelle scorse ore dalla stessa Upi è stata accolta positivamente dal Presidente della Provincia di Benevento, Nino

Lombardi, che lo scorso 4 aprile, alla fine degli eventi alluvionali che hanno colpito anche il Sannio, aveva rivolto un analogo e pressante

appello al Ministero delle Infrastrutture e al Presidente della Regione Campania affinché fossero disposti provvedimenti immediati di natura

finanziaria per rirpstinare i collegamenti viari con tutte le comunità colpite, in particolare con quelli delle aree montane, sottolineando che

con le dotazioni ordinarie di Bilancio la Provincia di Benevento non avrebbe mai potuito garantire il rifacimento delle strade provinciali

danneggiate.

Il Presidente Lombardi ha auspicato che il documento del Comitato Direttivo UPI e la sua stessa segnalazione dell’emergenza venutasi a

creare tra la fine di marzo e gli inizi di aprile possano essere valutati ed accolti da parte degli Organi di governo nazionale e regionale. Nello stesso tempo Lombardi ha auspicato che un’altra raccomandazione formulata nella stessa riunione del Comitato Direttivo Upi: si tratta

dell’appello al Governo per aprire «al più presto un tavolo di confronto con Regioni, Province e Comuni per discutere delle norme sul

coordinamento delle situazioni di emergenza in modo da ricostituire un quadro unitario di sistema che consenta al Paese una risposta più

efficiente».



Il Presidente ha infine rinnovato l’appello in particolare al Presidente della Regione Campania affinché si approvi il Piano del Fabbisogno

presentato dalla Provincia che prevede, senza spese per le casse pubbliche,la raccolta degli inerti fluviali dai corsi d’acqua principali

da parte delle Ditte appositamente autorizzate che verrebbero ripagate del lavoro in quanto non dovrebbero acquistare fuori provincia lo stesso materiale, mentre con questa procedura verrebbe anche garantita la manutenzione ordinaria degli alvei.

Infine il Presidente ha confermato che si avvieranno mercoledì 8 aprile, da parte di Fs Engineering per conto di Rete Ferroviaria Italiana, i

lavori di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale in territorio di Apice e Sant’Arcangelo Trimonte dannegiata dai lavori di

realizzazione dell’AV/AC ferroviaria Napoli-Bari: si tratta del primo intervento di un pacchetto di opere similiari che, come richiesto dallo

stesso Presidente, deve essere portato a termine su tutti gli oltre 130 Km. della rete che da ovest ad est sono state interessate dai lavori per il nuovo fascio di binari e dalle opere per il potabilizzatore a Ponte della Diga sul Tammaro.