Scuola, Matera (FdI): "Risorse per asili, importanti risultati per il Sannio" Interventi che contribuiscono a ridurre i divari territoriali

“La pubblicazione delle graduatorie per il finanziamento degli arredi didattici innovativi destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia rappresenta un passo significativo per il rafforzamento dell’offerta educativa del nostro territorio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica e Coodinatore provinciale di FdI Sannio.



“Per quanto riguarda il Sannio - prosegue Matera - registriamo risultati importanti, laddove il Comune di Benevento è stato finanziato con circa 384 mila euro, mentre il Comune di Morcone con circa 334 mila euro. Si tratta di risorse che consentiranno di migliorare concretamente la qualità degli spazi educativi destinati ai più piccoli.

Sono stati inoltre ammessi con riserva - prosegue - i comuni di Paduli, Dugenta, Bonea, San Giorgio del Sannio, Foglianise, Telese, San Marco dei Cavoti e Castelvenere, che hanno partecipato in forma aggregata insieme ad altri comuni del territorio. In caso di ammissione definitiva, come ci auguriamo, al Sannio potrebbero arrivare ulteriori risorse per complessivi 3 milioni e 316 mila euro.



Si tratta di interventi che incidono direttamente sulla qualità dei servizi educativi e che contribuiscono a ridurre i divari territoriali, offrendo migliori opportunità alle famiglie e ai bambini sin dalla prima infanzia.



Un ringraziamento va al Governo e al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - conclude Matera - per l’impegno e l’attenzione dimostrata su un tema strategico come quello dell’educazione dei più piccoli, che rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il futuro delle nuove generazioni”.