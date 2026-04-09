Presidio di Pd e Avs al Comune: chiarezza sul 'caso Santamaria' Questa mattina mobilitazione dinanzi Palazzo Mosti a Benevento: ora serve un consiglio comunale

“I cittadini chiedono chiarezza all'amministrazione retta dal sindaco di Benevento Mastella sul caso dell'arresto del dirigente comunale Gennaro Santamaria. Chiediamo maggiore trasparenza”.

Queste le richieste che questa mattina hanno avanzato al Comune di Benevento la segretaria cittadina di Sinistra Italiana, Annamaria Mollica, accompagnata dall’esponente Pina Fontanella, candidata alle ultime regionali per AVS; la segretaria cittadina del Pd Rosa Razzano, i consiglieri comunali Francesco Faresee, Giovanni De Lorenzo, il vice segretario cittadino dei democratici Stefano Orlacchio e il segretario provinciale dei Giovani Democratici Davide Mazzone.

Si sono riuniti davanti Palazzo Mosti prima del consiglio comunale con al centro il question time, per avanzare alcune richieste dopo l'arresto del dirigente comunale in flagranza di reato con l'ipotesi di concussione. “Un evento gravissimo – ha commentato Stefano Orlaccio del Partito Democratico -. Serve ora spiegare ai cittadini. Chiediamo una maggiore chiarezza e trasparenza all'amministrazione che ora deve mettere in campo iniziative e valori di trasparenza”.

“Abbiamo risposto all'appello del Pd” ha invece dichiarato Annamaria Mollica di Avs: “al di là della vicenda giudiziaria, abbiamo il dovere di rimarcare come si debba fare piena luce su eventuali responsabilità politiche”.

Pd e Avs hanno poi rimarcato anche la necessità di convocare, come chiesto dalle opposizioni a Palazzo Mosti, un consiglio comunale sulla vicenda: “al più presto venga calendarizzata una seduta del Consiglio perché si faccia piena luce sulla gestione politico-amministrativa del dirigente”.