Sanità, Errico (FI): "Al San Pio 4 milioni in più, ora basta ritardi" "Per Morgante finiti gli alibi sul Pronto Soccorso di Sant’Agata”

“L’incremento di 4 milioni di euro destinato all’azienda ospedaliera San Pio rappresenta un segnale importante, che va nella direzione giusta e riconosce, almeno in parte, le criticità strutturali e la cronica carenza di personale che da anni interessano il principale presidio ospedaliero del Sannio”. Così il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, componente della Commissione Sanità.

“Si tratta ora - prosegue Errico - di trasformare queste risorse in atti concreti e immediati, avviando nuove assunzioni di personale medico, infermieristico e sanitario per colmare il gap rispetto agli standard e migliorare sensibilmente l’offerta assistenziale. Il territorio sannita attende risposte da troppo tempo”.

Nel merito delle priorità, il consigliere regionale indica con chiarezza la riattivazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti: “Si tratta di un presidio essenziale per un’ampia area interna, oggi penalizzata da una grave carenza di servizi. La riapertura h24 non è più rinviabile e deve avvenire nel pieno rispetto della sentenza del TAR”. Errico richiama inoltre la necessità di rendere pienamente operativa la convenzione tra l’azienda ospedaliera San Pio e l’istituto Pascale di Napoli, al fine di garantire ai cittadini un accesso più efficace e tempestivo alle prestazioni oncologiche, e sottolinea l’esigenza di un maggiore sostegno anche per l’Asl di Benevento, il cui tetto di spesa è rimasto invariato nonostante il lavoro svolto sul fronte della prevenzione e dell’assistenza territoriale. Poi l’affondo nei confronti della direzione generale del San Pio: “Alla luce degli ultimi sviluppi, riteniamo che per la Morgante sia venuto meno anche l’ultimo alibi che finora ha impedito l’attivazione h24 del Pronto Soccorso di Sant’Agata. Non sussistono più giustificazioni per ulteriori ritardi: è necessario procedere senza indugio alla messa in funzione del presidio e dare piena attuazione alla sentenza del TAR”. “Ridare dignità alla sanità sannita - conclude Errico - significa rafforzare le strutture esistenti, valorizzare il personale e garantire servizi efficienti e continui su tutto il territorio. Ora ci sono le risorse: è il momento delle responsabilità e delle decisioni operative”.