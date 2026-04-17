“L’approvazione della Strategia territoriale SNAI per l’area interna del Fortore Beneventano rappresenta un risultato di straordinaria importanza per tutto il territorio. Essere tra le prime realtà in Italia, e la prima in Campania, a raggiungere questo traguardo conferma la qualità del lavoro svolto e la capacità delle istituzioni locali di operare in maniera coesa ed efficace”. Così il consigliere regionale e componente della commissione agricoltura Fernando Errico. “Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti al presidente Zaccaria Spina e a tutto il gruppo di lavoro per l’impegno, la competenza e la determinazione dimostrati nel portare avanti un percorso complesso e strategico per il futuro dell’area. Questo passaggio – continua Errico – segna ora l’inizio di una fase decisiva: quella dell’attuazione concreta degli interventi e tradurre la programmazione in azioni reali, capaci di incidere sulla qualità della vita dei cittadini. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rafforzamento dei servizi essenziali, alla mobilità, all’istruzione e al comparto agricolo, pilastro fondamentale dell’economia locale. Questa strategia rappresenta un’opportunità concreta per contrastare lo spopolamento e rilanciare le aree interne”. “Come istituzioni – conclude Errico – abbiamo ora la responsabilità di accompagnare con determinazione questo percorso, affinché ogni intervento sia realizzato con la massima efficacia garantendo risposte concrete ai cittadini e reali prospettive di sviluppo e crescita per il Fortore Beneventano”.
Snai, Errico (FI): "Traguardo storico per il Fortore, ora fase decisiva"
Ora occorre tradurre la programmazione in azioni reali
Benevento.