Snai, Errico (FI): "Traguardo storico per il Fortore, ora fase decisiva" Ora occorre tradurre la programmazione in azioni reali

“L’approvazione della Strategia territoriale SNAI per l’area interna del Fortore Beneventano rappresenta un risultato di straordinaria importanza per tutto il territorio. Essere tra le prime realtà in Italia, e la prima in Campania, a raggiungere questo traguardo conferma la qualità del lavoro svolto e la capacità delle istituzioni locali di operare in maniera coesa ed efficace”. Così il consigliere regionale e componente della commissione agricoltura Fernando Errico. “Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti al presidente Zaccaria Spina e a tutto il gruppo di lavoro per l’impegno, la competenza e la determinazione dimostrati nel portare avanti un percorso complesso e strategico per il futuro dell’area. Questo passaggio – continua Errico – segna ora l’inizio di una fase decisiva: quella dell’attuazione concreta degli interventi e tradurre la programmazione in azioni reali, capaci di incidere sulla qualità della vita dei cittadini. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rafforzamento dei servizi essenziali, alla mobilità, all’istruzione e al comparto agricolo, pilastro fondamentale dell’economia locale. Questa strategia rappresenta un’opportunità concreta per contrastare lo spopolamento e rilanciare le aree interne”. “Come istituzioni – conclude Errico – abbiamo ora la responsabilità di accompagnare con determinazione questo percorso, affinché ogni intervento sia realizzato con la massima efficacia garantendo risposte concrete ai cittadini e reali prospettive di sviluppo e crescita per il Fortore Beneventano”.