Arresto Santamaria: Civico 22 chiede chiarimenti Il movimento incalza: risposte politiche a quanto accaduto

"La recente vicenda di Gennaro Santamaria, importante dirigente dei settori al personale e ai servizi sociali del comune di Benevento, nonché capo di gabinetto del Sindaco, induce ad alcune riflessioni. La scelta della persona a cui affidare delicati incarichi fiduciari, insieme al controllo del suo operato, non sono esenti da responsabilità politiche".

Parte da qui Civico 22 che prosegue "Si potrebbero definire, con termini tecnici per semplicità presi in prestito da altri contesti, culpa in eligendo e culpa in vigilando: negligenza nella scelta di un collaboratore inadeguato e omesso controllo sul suo operato. Ne sono conseguiti palesi danni a interi settori comunali, con conseguente perdita di credibilità nella loro trasparenza e onorabilità. Ai funzionari e ai dipendenti di quei settori rinnoviamo, come sempre nel passato, stima e fiducia; la stessa fiducia, non di prammatica, che riserviamo al lavoro della magistratura, che sappiamo alacre e imparziale. Ma il palpabile sconcerto nella Città testimonia l’attesa di chiarimenti, oltremodo necessari per ricreare un virtuoso rapporto di reciproca, leale collaborazione tra amministratori e amministrati.

Senza giudicare nessuno, aspettando con serena fiducia che il quadro si chiarisca, chiediamo con forza al Sindaco e all’Amministrazioni risposte politiche a quanto accaduto. E, forse, anche un minimo di mea culpa".