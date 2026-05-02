Cappa: "Piazza Orsini è spazio privato, parcheggio era soluzione provvisoria No alla demagogia di chi è sempre un passo in ritardo

"Il parcheggio di piazza Orsini non è mai stato un’area comunale, ma uno spazio privato temporaneamente messo a disposizione. Fin dall’inizio era chiaro a tutti che si trattava di una soluzione provvisoria: nata per pochi giorni, in occasione dello shopping natalizio, e poi prorogata – grazie al lavoro dell’Amministrazione – fino ad aprile. Non esattamente un dettaglio. Non posso accettare che si faccia demagogia, paventando richieste di proroga: la verità è semplice: la proprietà ha legittimamente richiesto la restituzione dell’area, come sanno benissimo anche nella minoranza consiliare, e qualcuno ha anche avanzato richieste di indennizzi economici. Ed è altrettanto legittimo, visto che l'area è privata. Ma governare significa rispettare le regole, non fare finta che non esistano", lo dice l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa.

"Colpisce poi che Civico22 rivendichi la paternità della misura. E' grottesco, arrivano invece sempre un passo dopo, verrebbe da dire ironicamente che dovrebbero chiamarsi Civico 23. Suggerire soluzioni impossibili con faciloneria non è serio e costruttivo.

La sosta temporanea in piazza Orsini è stata utile? Certamente sì. E infatti questa Amministrazione l’ha sostenuta e prolungata ben oltre le previsioni iniziali. Ma proprio perché siamo seri, abbiamo sempre detto che non poteva diventare una soluzione strutturale.

La nostra strategia, infatti, è un’altra ed è già in corso:il restyling del parcheggio del Pomerio; la riapertura del parcheggio di Porta Rufina;la realizzazione del nuovo parcheggio al terminal.

Tre interventi concreti che, a breve, garantiranno una risposta stabile, efficiente e duratura al tema della sosta in città.

Piazza Orsini non diventerà un parcheggio. È stata una parentesi utile, ma tale resta.

Comprendo che qualcuno oggi si lamenti. Fa parte del gioco politico. Un po’ meno comprensibile è che nessuno, tra chi protesta oggi, abbia notato – o ricordato – che da pochi giorni siamo arrivati a diversi mesi.

Noi continuiamo a lavorare su soluzioni vere, non su misure temporanee trasformate in slogan", conclude Cappa.