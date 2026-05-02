Emergenze nel Sannio, Errico incontra i Vigili del Fuoco Confronto sulle azioni per la sicurezza del territorio

Si è svolto un incontro tra il consigliere regionale sannita Fernando Errico, segretario della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Benevento Salvatore Angelo Capolongo, nel corso del quale sono state esaminate alcune delle principali criticità che interessano il territorio, con particolare attenzione al rischio idrogeologico, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Nel corso del confronto è emersa la necessità di proseguire nel rafforzamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, alla luce delle recenti esondazioni e delle criticità ambientali registrate. In tale ambito, sono state condivise alcune proposte operative e linee di intervento da sottoporre alla Protezione Civile regionale, anche considerando modelli sperimentali sviluppati dagli stessi Vigili del Fuoco per migliorare le capacità di risposta. “È importante affiancare alla gestione delle emergenze una programmazione costante e strutturata delle attività di prevenzione - ha dichiarato Errico - al fine di garantire una maggiore tutela per comunità, imprese e infrastrutture”. Il consigliere ha inoltre richiamato le interlocuzioni avviate con gli assessori regionali competenti, evidenziando il contributo fornito dalla diga di Campolattaro durante le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il Sannio tra il 31 marzo e il 2 aprile 2026. In quell’occasione, l’infrastruttura ha consentito di trattenere ingenti volumi d’acqua, contribuendo alla protezione dei centri abitati a valle. “Si tratta di un elemento rilevante nell’ambito delle politiche di difesa del suolo, che merita di essere valorizzato e integrato nelle strategie regionali”, ha sottolineato. Alla luce di quanto emerso, è stata ribadita l’importanza di proseguire con interventi di manutenzione del territorio, tra cui la pulizia degli argini, la disostruzione delle foci fluviali e la cura del reticolo idrografico, nell’ambito di una pianificazione coordinata tra gli enti competenti. “Un’azione condivisa e continuativa può contribuire a migliorare la gestione del territorio - ha concluso Errico - nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascun livello istituzionale”. Il consigliere regionale Errico e il Comandante Capolongo hanno infine concordato di aggiornarsi prossimamente per proseguire il confronto operativo e monitorare l’attuazione delle iniziative discusse. In chiusura, il consigliere Errico ha espresso un ringraziamento ai Vigili del Fuoco per l’impegno e la professionalità dimostrati quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini.