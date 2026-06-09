Mastella (NdC): "Ballottaggi certificano equilibrio forze per le Politiche" "Da ciò si ricava facilmente che la costruzione di un centro coeso e competitivo"

"Il secondo turno delle amministrative, concluso con un sostanziale pareggio tra i due poli, ha confermato che l'equilibrio delle forze in campo è il dato algebrico e politico con cui tutti devono fare i conti in vista delle Politiche del 2027. Da ciò si ricava facilmente che la costruzione di un centro coeso e competitivo, non frammentato e scevro da egoismi e personalismi, è decisivo per decidere le sorti delle prossime elezioni. Senza la forza mite del centro, non c'è possibilità di vittoria per nessuno e con qualsiasi legge elettorale", lo spiega in una nota il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella, a margine dei ballottaggi.

"In Campania, NdC è andata oltre le più rosee previsioni. Siamo forza-traino dell'area progressista. A Cardito si è confermata la legge secondo cui senza centro, la sinistra perde. Lì come NdC abbiamo eletto il Sindaco, battendo le sinistre e il Pd. Dove si produce uno sforzo unitario intelligente e maturo, si vince: come dimostra il caso, al secondo turno, di Frattamaggiore o al primo turno di Avellino.

Noi di Centro rafforza intanto una presenza sul campo capillare: eravamo forza di primo piano nelle aree interne, ora lo siamo nel Napoletano. Ringrazio il nostro consigliere regionale Giuseppe Barra e il presidente del partito Mimmo Marrazzo per lo straordinario lavoro compiuto nei comuni della provincia partenopea al voto. Abbiamo 5 consiglieri comunali con il Sindaco a Cardito. A Frattamaggiore, NdC era nella lista che si è classificata prima (con il sindaco eletto Del Prete) e abbiamo eletto due consiglieri (più il primo dei non eletti). A Casalnuovo entriamo in Consiglio comunale con una nostra lista e abbiamo rappresentanza consiliare a Grumo Nevano, dove il nostro esponente è stato eletto con la lista del sindaco vincitore. Un bilancio eccellente", conclude il segretario nazionale Mastella.