Sanità, Errico: bene cambio di passo Regione, ma Sannio non può restare indietro Queste misure devono produrre effetti concreti anche nelle aree interne

“Le misure annunciate dal presidente della Regione Campania Roberto Fico rappresentano un segnale importante per il rilancio del sistema sanitario regionale. L’incremento delle risorse destinate alle assunzioni, alle stabilizzazioni del personale e al potenziamento degli stipendi per medici e infermieri impegnati nei pronto soccorso va nella direzione giusta e risponde a criticità che da anni denunciamo sui territori”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale in materia di sanità. “La carenza di personale nei reparti di emergenza-urgenza è uno dei problemi più gravi che affliggono la sanità campana. Rendere più attrattivo il lavoro nei pronto soccorso, attraverso adeguati riconoscimenti economici e nuove assunzioni, significa rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario e garantire servizi più efficienti ai cittadini”.

Per Errico assume particolare rilevanza anche la scelta di introdurre nuovi criteri per la valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. “Condivido la decisione di legare la permanenza negli incarichi e la retribuzione di risultato non soltanto agli equilibri economico-finanziari, ma anche a parametri concreti che incidono direttamente sulla qualità dell’assistenza: riduzione delle liste d’attesa, tempi di permanenza nei pronto soccorso, sicurezza delle cure, trasparenza amministrativa e rispetto dei livelli essenziali di assistenza. I cittadini chiedono una sanità che funzioni e i manager devono essere valutati soprattutto sui risultati che riescono a garantire ai pazienti”. Il consigliere regionale azzurro richiama però l’attenzione sulle esigenze del territorio sannita.

“Ora occorre fare in modo che queste misure producano effetti concreti anche nelle aree interne della Campania e in particolare nella provincia di Benevento. L’Azienda ospedaliera San Pio e l’Asl di Benevento devono poter contare su risorse adeguate, personale sufficiente e strumenti organizzativi capaci di ridurre le attese e migliorare l’assistenza. Le comunità del Sannio hanno gli stessi diritti dei cittadini delle grandi aree metropolitane e meritano una sanità efficiente, moderna e vicina ai bisogni delle persone”. Errico esprime inoltre apprezzamento per gli interventi sociali approvati dalla Giunta regionale.

“Lo stanziamento di nuove risorse per le persone con disabilità, per il sostegno alle fasce più fragili e per favorire l’accesso dei minori alle attività sportive rappresenta un investimento importante sul piano dell’inclusione sociale e della qualità della vita. È fondamentale che tali risorse vengano rapidamente tradotte in servizi concreti e facilmente accessibili alle famiglie”. “Continuerò a seguire con attenzione l’attuazione di questi provvedimenti - conclude Errico - affinché gli annunci si trasformino in risultati tangibili per i cittadini campani e, in particolare, per le comunità del Sannio che chiedono da tempo risposte efficaci sul fronte della sanità e dei servizi sociali”.