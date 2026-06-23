Atto vandalico in piazza Guerrazzi, De Stasio:

"Una città che ha la pretesa di candidarsi a città moderna deve innanzitutto essere sicura"

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Benevento.  

"Ho appreso dalla stampa dell'atto vandalico posto in essere in piazza Guerrazzi ai danni di un'autovettura di una persona vulnerabile e fragile. Atto ripetuto con le stesse modalità  per ben due volte a distanza di qualche mese, ai danni della stessa autovettura.  Peraltro questi atti, anche a danno di monumenti,  arredi pubblici,  autovetture private, giardini e parchi vengono compiuti continuamente.  Quando poi arrecano danni a persone fragili e vulnerabile sono ancora più gravi e condannabili".
Parte da qui Rosetta De Stasio, consigliere comunale di Benevento che prosegue "Probabilmente è giunto il momento di intensificare,  o meglio di instaurare controlli efficaci, non solo a mezzo di videocamere funzionanti, ma anche attraverso la presenza di agenti della forza pubblica che circolano a piedi nelle zone "più calde" della città, al fine di dissuadere gli autori dal compiere tali atti ed al fine di punirli e sanzionarli. Una città che ha la pretesa di candidarsi a città moderna e vivibile, deve innanzitutto essere sicura. E chi l'amministra ha il dovere di intervenire  e tutelarla. Sono queste piccole grandi cose che costituiscono gli ingredienti necessari della crescita di una comunità.  Solo crescendo potremo tutelare davvero anche chi è più bisognoso e più vulnerabile.  Intervenire in modo appropriato non è solo un dovere, ma una necessità,  se si vuole evitare di fare solo sterile propaganda".

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