Atto vandalico in piazza Guerrazzi, De Stasio: "Una città che ha la pretesa di candidarsi a città moderna deve innanzitutto essere sicura"

"Ho appreso dalla stampa dell'atto vandalico posto in essere in piazza Guerrazzi ai danni di un'autovettura di una persona vulnerabile e fragile. Atto ripetuto con le stesse modalità per ben due volte a distanza di qualche mese, ai danni della stessa autovettura. Peraltro questi atti, anche a danno di monumenti, arredi pubblici, autovetture private, giardini e parchi vengono compiuti continuamente. Quando poi arrecano danni a persone fragili e vulnerabile sono ancora più gravi e condannabili".

Parte da qui Rosetta De Stasio, consigliere comunale di Benevento che prosegue "Probabilmente è giunto il momento di intensificare, o meglio di instaurare controlli efficaci, non solo a mezzo di videocamere funzionanti, ma anche attraverso la presenza di agenti della forza pubblica che circolano a piedi nelle zone "più calde" della città, al fine di dissuadere gli autori dal compiere tali atti ed al fine di punirli e sanzionarli. Una città che ha la pretesa di candidarsi a città moderna e vivibile, deve innanzitutto essere sicura. E chi l'amministra ha il dovere di intervenire e tutelarla. Sono queste piccole grandi cose che costituiscono gli ingredienti necessari della crescita di una comunità. Solo crescendo potremo tutelare davvero anche chi è più bisognoso e più vulnerabile. Intervenire in modo appropriato non è solo un dovere, ma una necessità, se si vuole evitare di fare solo sterile propaganda".