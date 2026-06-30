Patto di Torrecuso: si converge intorno alla candidatura di Nino Lombardi Resta confermata la piena disponibilità al confronto con tutte le forze politiche

"L'incontro politico svoltosi ieri rappresenta la naturale prosecuzione del confronto avviato il 23 giugno scorso, su iniziativa del Partito Democratico, con l'obiettivo di costruire anche nel Sannio un percorso politico unitario ispirato al modello del Campo Largo già sperimentato in Regione Campania".

E' quanto annuncia in una nota Noi di centro di Clemente Mastella spiegando che "A quell'incontro, convocato dal PD sul tema del "quadro politico e delle elezioni provinciali del 26 luglio", parteciparono i rappresentanti e i segretari provinciali di NDC, AVS, Civico 22, Movimento 5 Stelle, Più Europa, Progressisti e Riformisti e Italia Viva, condividendo la volontà di avviare un percorso di confronto ampio e inclusivo.

Purtroppo, a quella positiva iniziativa non è stato dato seguito attraverso ulteriori momenti di dialogo. Proprio per evitare che quel percorso rimanesse incompiuto, le forze politiche e gli amministratori che continuano a credere nella costruzione di un'alleanza larga e coerente hanno ritenuto doveroso ritrovarsi ieri per rilanciare il confronto e confermare la volontà di costruire un progetto politico fondato su responsabilità, condivisione e coerenza".

All'incontro hanno preso parte, per NDC, Clemente Mastella, Nino Lombardi e Marcella Sorrentino; per "A Testa Alta", Mino Mortaruolo; per Essere Democratici, Raffaele Del Vecchio; e Rosario Insogna per Italia Viva, Bepy Izzo; per Progressisti e Riformisti, Italo Palumbo; il Sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero; il Sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo; il Sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino, oltre ad altri amministratori ed esponenti politici del territorio, tutti accomunati dalla volontà di costruire una proposta politica ampia, credibile e rappresentativa per il Sannio.

Nel corso della riunione "è emersa una convinta convergenza sulla candidatura di Nino Lombardi alla Presidenza della Provincia di Benevento, individuata quale punto di equilibrio e di sintesi per garantire continuità amministrativa e rafforzare un progetto politico inclusivo, capace di valorizzare il ruolo delle istituzioni e degli amministratori locali.

Resta confermata la piena disponibilità al confronto con tutte le forze politiche che intendano condividere questo percorso. L'obiettivo continua ad essere quello di costruire un'alleanza larga, fondata sulla chiarezza delle scelte, sulla coerenza politica e sul rispetto degli impegni assunti.

Qualora ciò non dovesse essere possibile, appare auspicabile che ciascuna forza politica, nel rispetto della propria identità e del mandato ricevuto dagli elettori, assuma con trasparenza le proprie determinazioni, anche attraverso la presentazione di una propria candidatura alla Presidenza della Provincia, evitando posizioni ambigue o prive di una chiara prospettiva politica.

La costruzione del Campo Largo nel Sannio richiede serietà, responsabilità e coerenza. Sono questi i principi che hanno ispirato l'incontro di ieri e sui quali i partecipanti intendono continuare a lavorare, a partire dal sostegno alla candidatura di Nino Lombardi, nella convinzione che il futuro del territorio abbia bisogno di una proposta politica chiara, condivisa e credibile".