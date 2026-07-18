Provinciali: Italia Viva sostiene la candidatura di Nino Lombardi Sono state condivise le linee programmatiche in vista del prossimo mandato

Il presidente uscente della Provincia Nino Lombardi, ricandidato alle elezioni del prossimo 26 luglio, ha incontrato stamane gli amministratori di Italia Viva.

Nello specifico Bepy Izzo, segretario provinciale di Italia Viva e consigliere comunale di Montesarchio, gli amministratori Simona Tessitore di Solopaca e Vincenzo del Rosso di Guardia Sanframondi e i componenti della segreteria provinciale Lorena Pacelli, candidata alle recenti regionali, Nunzio D’Ambrosio e Roberto Stallone.



Al termine di un sereno colloquio, sono state condivise le linee programmatiche in vista del prossimo mandato, nonché la comune appartenenza all'alleanza politica che governa la Regione Campania. L'indirizzo Comune è il rafforzamento del campo largo, in alternativa alle destre.

Italia Viva sostiene, dunque, convintamente la candidatura di Lombardi.

