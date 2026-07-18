Benevento, mercato in fermento. Padella: "Ecco le nostre priorità in entrata" Il direttore sportivo giallorosso: "Stiamo trattando diversi profili. Vogliamo rafforzare 4 ruoli"

A margine dell'evento che si è svolto a Castelpagano, dedicato alle aree interne, il direttore sportivo Emanuele Padella si è soffermato sulla condizione della squadra a distanza di quasi due settimane dall'inizio della preparazione: "Ho trovato i giocatori con una voglia pazzesca di fare un campionato importante. Nel frattempo sono arrivati anche altri giocatori e credo che si stia formando un grande gruppo. È ancora presto, ma ora ci aspettano otto giorni di ritiro a Cascia, dove il gruppo inizierà a consolidarsi ancora di più. Siamo positivi, stiamo lavorando e credo che possiamo disputare un buon campionato".

"Sernicola e Beruatto hanno alzato il livello di esperienza"

Il Benevento ha già ufficializzato i primi arrivi che si stanno inserendo in un gruppo ben consolidato: "I nuovi sono arrivati in punta di piedi. Sono tutti ottimi ragazzi e ottimi giocatori. Sernicola e Beruatto, in particolare, hanno alzato il livello di esperienza della squadra, perché hanno alle spalle campionati di Serie B e anche di Serie A. Schimmenti e Siatounis rappresentano per noi opportunità di mercato importantissime: sono giocatori che possono esplodere da un momento all’altro e crediamo molto nelle loro qualità. Lo stesso vale per Logan. Mi auguro che, insieme agli altri giocatori che arriveranno, possano fare grandi cose con il Benevento".

Padella traccia le priorità: "Colpi in almeno quattro ruoli"

È chiaro che il Benevento lavora quotidianamente per cercare altri profili che possano rafforzare la rosa: "Stiamo lavorando. Abbiamo un’area scouting che ogni giorno segue tante partite e osserva molti giocatori. Ci sono diversi profili che stiamo trattando, ma al momento preferiamo mantenere il massimo riserbo per evitare aste con altri club. Abbiamo già individuato i giocatori nei ruoli chiave e saremo soddisfatti se riusciremo a portarli a Benevento, perché ci consentirebbero di alzare ulteriormente il livello della squadra, indispensabile per competere in un campionato difficile come la Serie B. Cerchiamo giocatori di esperienza, ma anche giovani di prospettiva che abbiano già maturato esperienza in Serie B. La linea del Benevento è sempre stata questa: affiancare calciatori esperti a giovani di valore, che possano rappresentare anche un patrimonio per il futuro del club. Sicuramente le priorità riguardano un esterno sinistro di piede destro. In questo ruolo siamo mancanti anche perché Simonetti è infortunato e non sarà disponibile prima di settembre-ottobre. Credo che ci sia la necessità di intervenire anche in difesa con l’arrivo di un altro centrale. Inoltre, stiamo cercando un trequartista e un attaccante. Vogliamo individuare giocatori funzionali al modulo e al modo di giocare del mister. Il nostro obiettivo è mettere Floro Flores nelle condizioni di esprimere il miglior calcio possibile".