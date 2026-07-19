Provinciali: Cataudo: la viabilità sarà la mia priorità Il candidato per la presidenza: presenterò il Piano ‘Strade Sicure 2030’

“La viabilità provinciale rappresenterà una delle priorità assolute della mia futura amministrazione. I cittadini del Sannio meritano strade sicure e una Provincia che torni ad ascoltare i territori, non interventi dell’ultimo minuto dettati soltanto dall’approssimarsi delle elezioni”. Lo afferma il candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, Claudio Cataudo, che interviene sullo stato della rete viaria provinciale e sulle prospettive della futura governance dell’Ente.

“In questi quattro anni di presidenza Lombardi – dichiara Cataudo – non è passato giorno senza che media, amministratori, sindaci e dirigenti di partito denunciassero il disastro della viabilità provinciale. Strade abbandonate, dissestate e pericolose. Non è solo una mia opinione: lo dimostrano gli atti amministrativi, le interrogazioni e le decine di note ufficiali inviate alla Rocca dei Rettori, con cui i territori hanno chiesto interventi urgenti per porre fine a un abbandono ormai insostenibile.

Eppure, proprio nelle ultime ore, assistiamo alla consueta corsa ai rattoppi, alle sistemazioni dell’ultimo minuto, alle inaugurazioni e alle immancabili promesse rivolte ai sindaci. È il solito copione pre-elettorale: ciò che non è stato realizzato in quattro anni si prova a mostrare in poche settimane, sperando che gli amministratori dimentichino. Noi siamo sanniti e abbiamo buona memoria. Sappiamo distinguere la propaganda dal lavoro concreto. Per troppo tempo la Provincia è stata amministrata seguendo logiche di appartenenza e di favoritismo, privilegiando gli amici degli amici anziché i reali bisogni delle comunità. È arrivato il momento di chiudere definitivamente con questo sistema mastelliano. La Provincia deve tornare a essere un’istituzione imparziale, dove ogni territorio e ogni amministratore abbiano pari dignità e lo stesso diritto di essere ascoltati.”

Per Cataudo il rilancio della rete viaria dovrà partire da una programmazione stabile e trasparente.

“Appena eletto Presidente della Provincia – prosegue – presenterò il piano ‘Strade Sicure 2030’, un progetto concreto che metterà finalmente al centro la sicurezza e la manutenzione del patrimonio viario provinciale”. Il piano prevede la realizzazione di una mappatura digitale di tutte le criticità della rete stradale, un programma permanente di manutenzione ordinaria e straordinaria, il monitoraggio continuo di ponti e viadotti, interventi coordinati per contrastare il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza degli incroci più pericolosi. “Il cambiamento, però, non riguarderà soltanto le opere da realizzare – aggiunge Cataudo – ma soprattutto il metodo di governo. Istituirò Consulte territoriali permanenti per il Fortore, l’Alto Tammaro, la Valle Telesina, il Titerno, la Valle Caudina, la Valle Vitulanese e Benevento città. Basta decisioni calate dall’alto o assunte lontano dai territori. La Provincia dovrà tornare ad ascoltare chi vive quotidianamente le difficoltà delle comunità”. Le scelte strategiche, sottolinea il candidato, saranno condivise con sindaci e amministratori, senza alcuna distinzione di appartenenza politica.“Ogni Comune, piccolo o grande, dovrà avere lo stesso diritto di partecipare alle decisioni che riguardano il proprio futuro. La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i Comuni e non la sede della propaganda elettorale. La sicurezza delle nostre strade non può dipendere dal calendario delle elezioni - conclude Cataudo - , ma deve rappresentare un impegno quotidiano verso tutti i cittadini del Sannio. Con me finiranno le corsie preferenziali e i privilegi: conteranno soltanto i veri bisogni dei territori e l’interesse pubblico. Dignità per tutti, senza eccezioni.”