Nuovo depuratore a Benevento, la nota di Matera (FdI): "Fase attesa da decenni" "Un investimento che consentirà al capoluogo sannita di dotarsi di un'infrastruttura moderna"

“Con la firma del contratto tra il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e la società aggiudicataria entra finalmente nella fase operativa un'opera strategica e attesa da decenni quale il nuovo impianto di depurazione della città di Benevento. Si tratta di un investimento di oltre 47 milioni di euro che consentirà al capoluogo sannita di dotarsi di un'infrastruttura moderna, fondamentale per la tutela ambientale, per il superamento delle procedure di infrazione europee e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.” Lo dichiara il senatore Domenico Matera, Componente dell’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio.

La nota di Matera sul depuratore

“Desidero pertanto esprimere - continua Matera - un sincero ringraziamento al Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, prof. Fabio Fatuzzo, il cui impegno e la cui determinazione hanno consentito di imprimere un'accelerazione decisiva a un intervento che per troppo tempo era rimasto fermo. Grazie al suo lavoro, in sinergia con il Comune di Benevento, oggi possiamo finalmente parlare dell'avvio concreto di un'opera indispensabile per Benevento. Un sentito ringraziamento va anche a Sogesid S.p.A. e al suo Amministratore Delegato, ing. Enrico Stravato, per il prezioso supporto tecnico e amministrativo assicurato alla struttura commissariale, che ha consentito di giungere alla firma del contratto e all'imminente apertura del cantiere. Le risorse economiche destinate all'intervento erano state programmate negli anni attraverso diversi strumenti di finanziamento. Il merito dell'attuale Governo è stato quello di sbloccare definitivamente un'opera rimasta troppo a lungo impantanata nelle procedure amministrative, trasformando finanziamenti già disponibili in un cantiere concreto. È questa la differenza tra annunciare opere e realizzarle. L'avvio dei lavori, previsto per il prossimo mese di settembre, rappresenta una notizia importante per tutto il territorio sannita. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase dell'intervento affinché il cronoprogramma venga rispettato e Benevento possa finalmente disporre di un depuratore moderno ed efficiente.”