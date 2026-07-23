Dopo di Noi, la Regione risponde a Pellegrino Mastella sui ritardi nei fondi Il consigliere regionale: "Occorre garantire tempi certi e uniformità sul territorio"

"Arriva la risposta dell’Assessore al Welfare della Regione Campania, Andrea Morniroli, all’interrogazione a risposta scritta presentata lo scorso 18 maggio dal consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) in merito ai ritardi nell’erogazione dei rimborsi previsti dalla legge “Dopo di Noi”, destinata alle famiglie di persone con disabilità grave e autismo. Nel documento trasmesso dalla Direzione Generale Politiche Sociali, la Regione ricostruisce in maniera dettagliata lo stato di attuazione della misura, individuando le cause dei rallentamenti e indicando le azioni messe in campo per superare le criticità". Lo riporta il consigliere regionale Pellegrino Mastella.

"Dalla risposta emerge innanzitutto come i ritardi non siano imputabili a un unico fattore, ma a una combinazione di elementi legati soprattutto alla fase di attuazione territoriale. La Regione ha infatti chiarito che il trasferimento delle risorse agli Ambiti territoriali è vincolato alla presentazione di progetti individuali, secondo le linee guida nazionali e regionali. Questo meccanismo ha prodotto, nel tempo, una significativa disomogeneità: alcuni Ambiti hanno operato con tempestività, mentre altri hanno registrato ritardi, adesioni discontinue o addirittura assenza di progettualità, spesso a causa di criticità organizzative, turnover del personale e difficoltà nell’adeguarsi al modello basato sui progetti personalizzati. La conseguenza è stata una gestione “a più velocità” del programma, con inevitabili ripercussioni sulla spesa e sull’erogazione dei fondi. Nonostante ciò, la Regione sottolinea che sono stati approvati complessivamente 1.588 progetti, a conferma dell’importanza e della diffusione della misura sul territorio.

Un ulteriore elemento critico riguarda i vincoli imposti a livello ministeriale: per ottenere nuove risorse, è necessario rendicontare almeno il 75% dei fondi delle annualità precedenti. I ritardi accumulati da alcuni Ambiti hanno quindi rallentato anche il trasferimento delle risorse dal Ministero alla Regione e, di conseguenza, agli stessi territori. Per fronteggiare tali difficoltà, la Regione Campania ha adottato negli anni diverse misure di accelerazione, tra cui:

- l’introduzione di criteri premiali per gli Ambiti più virtuosi e un nuovo provvedimento in via di adozione per garantir loro sostegno economico immediato;

- l’anticipazione di quote di finanziamento anche in assenza dei singoli progetti;

- un sistema di monitoraggio continuo sull’avanzamento della spesa e di sollecito versi gli enti in ritardo;

- possibilità di poteri sostitutivi in caso d'inerzia.

Sul piano finanziario, la risposta evidenzia come le ultime risorse effettivamente trasferite dal Ministero risalgano all’annualità 2020 (oltre 7,9 milioni di euro), mentre quelle relative al 2023, pur programmate (circa 7,5 milioni), non sono ancora state erogate proprio a causa delle criticità nella rendicontazione. I dati aggiornati mostrano inoltre uno scostamento significativo tra fondi assegnati, liquidati e rendicontati, confermando le difficoltà operative di alcuni Ambiti. Per superare questa fase, la Giunta regionale ha annunciato l’adozione imminente di un provvedimento straordinario finalizzato a garantire un immediato sostegno economico agli Ambiti più virtuosi e alle persone già prese in carico, anche in assenza del trasferimento ministeriale delle nuove risorse.

Contestualmente, gli Ambiti in ritardo sono stati più volte sollecitati a utilizzare le risorse disponibili o, in alternativa, a restituire le somme non spese, anche attraverso meccanismi di compensazione. Le risorse non utilizzate saranno inoltre oggetto di disimpegno e successiva riallocazione a favore dei territori più efficienti. In conclusione, dalla risposta dell’Assessore Morniroli emerge la volontà della Regione di intervenire con decisione per superare le criticità e garantire la piena attuazione del programma “Dopo di Noi”, rafforzando i meccanismi di premialità e assicurando continuità negli interventi a favore delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. “Ringrazio l'Assessore Morniroli - sottolinea il consigliere Mastella - per la tempestività e la disponibilità, ma soprattutto per l'obiettività rispetto a quanto da me denunciato: esistono ritardi reali che stanno creando difficoltà importanti alle famiglie. È positivo che siano state individuate le criticità e che si stiano predisponendo misure per accelerare la spesa”. “Tuttavia - aggiunge - resta fondamentale garantire tempi certi e uniformità sul territorio. Non è accettabile che l’accesso a una misura così importante dipenda dalla capacità organizzativa dei singoli Ambiti. I diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie vanno pienamente tutelati, anche perché sono in cima all'agenda del Presidente Fico”. La risposta della Regione Campania chiarisce dunque il quadro complessivo: i ritardi nei rimborsi del “Dopo di Noi” derivano da un insieme di fattori strutturali e amministrativi, ma sono in corso interventi per sbloccare le risorse e rendere più efficiente il sistema. "Resta ora centrale il monitoraggio dell’effettiva attuazione delle misure annunciate, per garantire risposte tangibili e rapide alle famiglie interessate" conclude Mastella. "E io sarò lì a pungolare la Giunta qualora la situazione dovesse perdurare".