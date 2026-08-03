Carcere, Matera: "Lo Stato non arretra di fronte alla violenza"

Episodio di inaudita violenza che impone una riflessione seria

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Benevento.  

“Esprimo la mia più sincera vicinanza e il più sentito ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Benevento, che con professionalità e straordinario senso dello Stato hanno gestito una rivolta gravissima, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più drammatiche”.
Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“Quanto accaduto - prosegue - rappresenta un episodio di inaudita violenza che impone una riflessione seria sulle condizioni in cui quotidianamente opera il personale penitenziario. Non è accettabile che pochi detenuti possano mettere a rischio l’incolumità degli agenti, devastare beni pubblici e compromettere l’ordine e la sicurezza all’interno di un istituto dello Stato.

Sono certo - conclude - che il Ministero della Giustizia continuerà a seguire con la massima attenzione la situazione del sistema penitenziario nazionale, proseguendo il percorso già avviato per rafforzare gli organici, migliorare le condizioni di lavoro del personale e garantire strumenti sempre più adeguati a chi opera in prima linea”.

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