Mercato: Cherubini si avvicina, Starita e Viscardi salutano Fronte infortuni: Carfora è ancora out, Schimmenti migliori e fa un pensierino a domenica

Due giorni di riposo sono volati via in un battibaleno. Domani pomeriggio si ricomincia a lavorare con nel mirino il Ravenna di Mandorlini, avversario di serie C, ma “passaporto” per una sfida suggestiva al Franchi contro la Fiorentina.

Floro avrà da da lavorare sodo questa settimana, soprattutto dovrà “pesare” la condizione di qualche suo elemento non ancora al meglio. Innanzitutto gli infortunati. Carfora è fuori gioco, Schimmenti migliora e con un po' di ottimismo si potrebbe anche pensarlo convocato per domenica. Bisogna aspettare. Capitolo a parte per Simone Verdi. Vista l'assenza di Tumminello, in Coppa e alla prima di campionato, l'ex Napoli sarebbe il giocatore ideale per sostituirlo nel 4-2-3-1 del Benevento. Nonostante i due giorni di riposo, Verdi si è allenato regolarmente all'Imbriani. Deve recuperare una condizione ottimale, che non può arrivare da un lavoro fatto senza l'ausilio dei preparatori.

Mercato, Cherubini ancora un passo avanti

Lo staff mercato continua il pressing su Luigi Cherubini. Colloqui giornalieri con il diesse della Roma D'Amico e con l'agente del giocatore, Minieri. Si può dire che anche oggi c'è stato un passo avanti nella trattativa, che richiede pazienza e tatto. D'altro canto il Benevento sa che sta trattando un giocatore di grande qualità, per altro 22enne, quindi anche “under”. Sarebbe un colpo da applausi se condotto in porto.

In attesa che si sblocchi la situazione Cherubini, Floro avrà due toppe da colmare per domenica: quella dell'esterno sinistro e quella del trequartista (o sottopunta centrale). Sulla corsia mancina troveranno ancora spazio i due “golden boy” sanniti, Giugliano e Battista. Si sono guadagnati ulteriore stima da parte dell'allenatore che già li conosceva alla perfezione per aver sfiorato insieme a loro due anni fa uno scudetto Under 17. Nel ruolo di trequartista si è fatto ammirare a sorpresa Angelo Talia. Potrebbe iniziare lui in quella posizione, ma la candidatura di Simone Verdi resta forte. C'è una settimana per fare le scelte. E mercoledì c'è anche la possibilità di assistere all'allenamento all'Imbriani che sarà a porte aperte.

Due operazioni in uscita

Intanto il mercato in uscita fa registrare le cessioni di Starita e Viscardi al Sorrento. I due giocatori sono già partita questa sera alla volta della penisola sorrentina e già domani dovrebbe esserci l'ufficialità dell'operazione. Starita ceduto in via definitiva, Viscardi in prestito.

Nella foto Simone Verdi contro il Frosinone