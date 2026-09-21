Matera e Cerreto in visita istituzionale al Conservatorio "Nicola Sala" Occasione di dialogo e ascolto, per approfondire le esigenze del Conservatorio"

Il senatore Domenico Matera e l’onorevole Marco Cerreto di Fratelli d’Italia hanno fatto visita questa mattina al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento.



Nel corso della visita, i due parlamentari hanno incontrato il Direttore Giuseppe Ilario, unitamente al presidente Nazzareno Orlando, con i quali si sono confrontati sulle attività dell’Istituzione e sul ruolo del Conservatorio nella formazione musicale e nella promozione culturale del territorio.



"Un’occasione di dialogo e ascolto, per approfondire le esigenze del Conservatorio e il contributo che una realtà di così alto valore culturale offre al Sannio e al Casertano".